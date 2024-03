Qual è il pensiero di Kanye West sulla Palestina? Qualcuno, nel commentare un’intervista di Ye pubblicata dalla pagina Instagram Trap Italy, dice (con ragione): “Ho sudato fretto appena ho sentito la domanda”. Diciamo “con ragione” perché il pensiero antisemita di Kanye West è chiaro a tutti, anche se recentemente ha cercato di correggere il tiro con un post pubblicato verso la fine di dicembre (ora cancellato).

Cos’ha detto Kanye West sulla Palestina

Nel filmato vediamo Kanye West in un aeroporto circondato da giornalisti. Uno di questi gli chiede un pensiero sul conflitto tra Hamas e Israele, nello specifico sulla situazione in Palestina. Il rapper risponde: “Non ho abbastanza informazioni a riguardo, sono sincero”.

Poi aggiunge: “Vengo dal sud di Chicago, sono nato ad Atlanta. Non ho abbastanza informazioni, amo tutti ma non coinvolgermi in questa conversazione”. Infine, Ye spiega: “Ogni giorno nella mia città muoiono 14 bambini. Parliamo di questo?”. Nessuna risposta, quindi, sulla situazione in Palestina. Dopo tante uscite infelici su ciò che riguarda il Medio Oriente, a questo giro Kanye West potrebbe aver scelto di non mettere più bocca sull’argomento.

Quando Ye si scusò per le frasi antisemite

Come già detto, verso la fine di dicembre 2023 Kanye West ha affidato ai social le sue scuse con la comunità ebraica. Ricordiamo, infatti, che il rapper ed ex marito di Kim Kardashian si è fato spesso portavoce di messaggi antisemiti, arrivando ad inneggiare Adolf Hitler. Nel suo comunicato, Ye aveva detto:

“Mi scuso sinceramente con la comunità ebraica per qualsiasi sfogo involontario causato dalle mie parole o azioni. Non era mia intenzione ferire o mancare di rispetto e mi rammarico profondamente per qualsiasi dolore che potrei aver causato. Mi impegno a partire da me stesso e a imparare da questa esperienza per garantire maggiore sensibilità e comprensione in futuro. Il vostro perdono è importante per me, e mi impegno a fare ammenda e a promuovere una maggiore unità”.

Per molti si trattava di una strategia di marketing per il lancio del joint album Vultures 1 in coppia con Ty Dolla Sign.

