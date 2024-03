Vultures 2 di Kanye West e Ty Dolla Sign è un po’ la storia di ogni release che riguarda l’ex marito di Kim Kardashian: annuncio, hype e appuntamento saltato. Il secondo capitolo della joint experience era atteso per venerdì 8 marzo, ma allo scoccare della mezzanotte i fan si sono ritrovati con un nulla di fatto. Cos’è successo? Ye ne ha parlato con alcuni fan via direct su Instagram e nell’ultima ora i due rapper hanno pubblicato un indizio sui social.

Che fine ha fatto Vultures 2 di Kanye West e Ty Dolla Sign

La risposta è che nessuno sa, tranne i diretti interessati. Forse. Come detto in apertura, venerdì 8 marzo sarebbe stata la deadline per l’uscita di Vultures 2, secondo capitolo della trilogia Vultures di cui è uscita la prima parte il 9 febbraio. Eppure alla mezzanotte della Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne, sulle piattaforme di streaming ha regnato il silenzio.

L’account Instagram Ye Fanatics ha contattato direttamente Kanye West per chieder delucidazioni, e Ye ha risposto: “We in the lab”, ovvero: “Siamo in laboratorio”. Insomma, un laconico “ci stiamo lavorando“. Tra i fan spuntano le teorie tra chi sostiene che i due rapper non abbiano nemmeno completato il mix o il mastering e chi si dice convinto che Vultures 2 verrà droppato nel 2025.

Verso Vultures 3

Mentre slitta la data di rilascio del secondo capitolo di Vultures, alcune testate internazionali dedicate – leggasi HipHopDx – ricordano che per il 5 aprile è prevista l’uscita di Vultures 3. Di questo passo, tuttavia, sono tantissimi a dubitare sulla puntualità.

Nel frattempo Kanye West ha smentito l’uscita di un nuovo album di inediti da solista dal titolo Y3, una notizia inizialmente data da Erick Sermon (rapper e beatmaker, ex EPMD) che con entusiasmo aveva riferito che nel disco si sentiva “il vecchio Ye”.

