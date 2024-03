Robert Downey Jr. vince l’Oscar 2024 al miglior attore non protagonista. Come da pronostico, il divo hollywoodiano non poteva che dominare in questa lunga nottata: il suo ruolo in Oppenheimer, cattivo come non l’abbiamo mai visto, ha praticamente convinto pubblico e critica fin da subito.

“Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l’Academy”, ha iniziato Robert Downey Jr., scherzandoci su. “In questo ordine.” Un grande plauso è andato alla moglie dell’attore, Susan, che lui ha elogiato così: “Mi ha trovato come un cucciolo sperduto e mi ha amato per la vita. Ecco perché sono qui, grazie.”

“Ecco il mio piccolo segreto: avevo bisogno di questo lavoro più di quanto lui avesse bisogno di me. Chris (Nolan) lo sapeva, Emma si è assicurata che io fossi circondato da uno dei più grandi cast e troupe di tutti i tempi – Emily, Cillian, Matt Damon, Blunt – e per questo sono qui davanti a voi come un uomo migliore”, ha proseguito Downey Jr.

L’ex Iron Man della Marvel ha vinto tutti i premi più importanti fino a stasera nella categoria Miglior attore non protagonista per Oppenheimer, inclusi BAFTA, Golden Globe, SAG Award e Critics Choice. L’Oscar 2024 per Robert Downey Jr. era quindi praticamente assicurato.

L’attore aveva ricevuto la sua prima nomination nel 1993 per Chaplin nella categoria miglior attore protagonista. Una seconda candidatura era arrivata nel 2008 col film Tropic Thunder, per miglior attore non protagonista.

Nel film di Christopher Nolan, Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, ex-ammiraglio e presidente della Commissione per l’energia atomica degli Stati Uniti d’America. Inizialmente si presenta come un sostenitore di Oppenheimer, salvo poi svelare le sue vere carte.

Ecco il video con il duo discorso, dopo aver ritirato l’Oscar:

Robert Downey Jr. thanks his "terrible childhood" and the Academy in his #Oscars acceptance speech. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/SSJd8yMskz — Variety (@Variety) March 11, 2024

