Ci siamo, è arrivata la tanto attesa notte degli Oscar 2024: ma dove vederli? La cerimonia, in onda tra domenica 10 e lunedì 11 marzo in Italia, chiuderà la stagione cinematografica dei premi, assegnando la prestigiosa statuetta ai vincitori delle rispettive categorie.

Dopo aver stilato i nostri pronostici, vi ricordiamo che anche l’Italia è in corsa agli Oscar. Io Capitano, presentato alla Mostra del cinema di Venezia dello scorso anno, diretto da Matteo Garrone, è tra i nominati al miglior film internazionale. Ai “piani alti” si daranno battaglia Emma Stone e Lily Gladstone per miglior attrice protagonista; ma anche Cillian Murphy e Paul Giamatti per miglior attore protagonista.

Oppenheimer, il film di Christopher Nolan, dovrebbe fare incetta di premi, portando a casa anche quello per il miglior regista e miglior attore non protagonista (a Robert Downey Jr.). Gli Oscar 2024: dove vederli? Scopriamo in che modalità potranno essere seguiti.

Dopo anni di messa in onda su Sky e Tv8, quest’anno si cambia. La cerimonia sarà trasmessa per intero su Rai1, in diretta da Los Angeles con l‘inviato Paolo Sommaruga. Il giornalista Alberto Matano sarà invece in studio dove condurrà l’evento a partire dalle 23:50, seguendo rigorosamente il red carpet (con l’arrivo delle star). Insieme a lui ci saranno vari ospiti che interverranno per commentare gli outfit, i film, e fare pronostici sui vincitori. L’inizio vero e proprio della notte degli Oscar sarà all’una di notte, e terminerà alle 4:30 del mattino – orario italiano.

A Los Angeles, la cerimonia va in onda di pomeriggio, dalle 16 orario della cost Ovest. Gli Oscar 2024 potranno quindi essere seguiti in tv su Rai1, ma anche via streaming sulla piattaforma RaiPlay. Per vederli basta aver scaricato l’app sul proprio cellulare. Poi occorre registrarsi (è tutto gratuito) e accedere con le proprie credenziali.

