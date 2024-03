Emma Stone agli Oscar 2024 cerca di trattenere le lacrime con un pizzico di umorismo, dopo aver vinto. “Il mio vestito è rotto. Penso che sia successo durante ‘I’m Just Ken’!”, ha confessato la star di Povere Creature! non appena è salita sul palco a ritirare il premio come Miglior Attrice Protagonista per il film di Yorgos Lanthimos.

“L’altra notte, ero nel panico. Come vedete, succede spesso. Forse qualcosa del genere poteva accadere e Yorgos [Lanthimos] mi ha detto, per favore, tirati fuori da questa situazione”, ha aggiunto la Stone. “E aveva ragione, perché non si tratta di me. Si tratta di una squadra che si è unita per creare qualcosa di più grande.”

Dopo aver ringraziato tutti i membri del cast e della troupe di Povere Creature, l’attrice si è rivolta al regista dicendo: “Grazie per il dono di una vita a Bella Baxter”.

Fin dalla sua anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia dello scorso anno, il film di Yorgos Lanthimos ha ricevuto il plauso di pubblico e critica. Emma Stone interpreta Bella Baxter, una donna incinta in difficoltà che si suicida e viene riportata in vita con il cervello del suo feto non ancora nato. L’attrice ha anche portato a casa i premi come migliore attrice ai Golden Globes di quest’anno nella categoria musical o commedia, ai BAFTA e ai Critics Choice Awards.

Questo si tratta del suo secondo Oscar; il primo lo aveva vinto nel 2017 con il film La La Land. Ha anche ricevuto due nomination agli Oscar nella categoria attrice non protagonista per Birdman e La Favorita, la sua prima collaborazione con Lanthimos.

“Penso di aver avuto un blackout. Ero sotto shock”, ha ammesso Emma Stone nel backstage degli Oscar 2024. “Mi hanno ricucito il vestito”, ha poi confermato alla stampa, con una risata. “Cosa ha imparato da Bella Baxter? E’ un personaggio così importante per me. Credo che l’opportunità di interpretarla da capo – anche se metaforicamente non può accadere nella vita reale – mi ha fatto capire quanto fosse piena di gioia, curiosità, amore, piena di sfide. Una lezione importante. Mi mancherà Bella. La adoro davvero.”

