Cillian Murphy ha vinto l’Oscar 2024 al miglior attore protagonista per il ruolo del padre della bomba atomica Oppenheimer.

L’attore si è detto “sopraffatto”, e ha ringraziato l’Academy, Nolan e la produttrice esecutiva Emma Thomas. “È stato il viaggio più selvaggio, più esaltante e più soddisfacente dal punto di vista creativo che mi hai portato negli ultimi 20 anni, ti devo più di quanto possa dire”, ha detto.

“Grazie mille a ogni singolo membro della troupe, a ogni singolo membro del cast di ‘Oppenheimer’, voi ragazzi mi avete portato avanti. Tutti i miei colleghi candidati, rimango in soggezione nei vostri confronti. Veramente.”

L’attore ha poi fatto una pausa per un momento personale ringraziando la sua famiglia. “Sono un irlandese molto orgoglioso di essere qui stasera”. Tornando serio, Murphy ha poi dedicato un momento a coloro che lottano per la pace. “Abbiamo realizzato un film sull’uomo che ha creato la bomba atomica e, nel bene e nel male, viviamo tutti nel mondo di Oppenheimer, quindi vorrei dedicarlo agli operatori di pace di tutto il mondo.”

Dopo la sua prima nomination e vittoria all’Oscar, Cillian Murphy ha portato già vinto un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Awards e un British Academy of Film and Television Arts Awards per la sua interpretazione nel biopic di Christopher Nolan. Il film è incentrato su Oppenheimer alle prese con la necessità di creare un’arma atomica per contrastare la minaccia tedesca nella seconda guerra mondiale e gli effetti del ritrovamento dell’arma disastrosa.

Questo segna la sesta collaborazione tra Murphy e Nolan; un rapporto di lavoro che dura da quasi 20 anni. Nel corso della loro partnership hanno realizzato film come la trilogia di Batman, Inception, Dunkirk e ora Oppenheimer. È stato solo con quest’ultimo titolo che Murphy ha avuto la possibilità di recitare in un film diretto da Nolan, qualcosa che l’attore aveva detto all’Associated Press l’estate prima dell’uscita di Oppenheimer nei cinema che “era disperato” di fare.

“Sono molto sopraffatto, e grato di essere irlandese” ha confidato con un sorriso Cillian Murphy, nel backstage degli Oscar 2024. “Devi andare avanti, ma questo film… Sono molto onorato di aver lavorato con Christopher Nolan. E’ un film provocatorio. E sono felice che le persone sono andate a vederlo.”

Continua a leggere su optimagazine.com.