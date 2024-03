Le Indagini di Lolita Lobosco 3 debutta il 4 marzo con la prima puntata. Luisa Ranieri torna nei panni del personaggio creato dai romanzi gialli di Gabriella Genisi. Un vicequestore donna in un mondo di uomini, Lolita è forte e determinata, senza perdere mai la sua femminilità e la sua abilità nelle indagini.

In questa terza stagione, Lolita sarà colta alla sprovvista da un nuovo amore, che la prende alla sprovvista, dopo aver collezionato tanti fallimenti. Intorno a lei ritroviamo Nunzia (Lunetta Savino) e Carmela (Giulia Lobosco), che decidono di dare una svolta alle loro vite, aprendo un agriturismo insieme a Trifone (Maurizio Donadoni).

Lello (Jacopo Cullin) si prepara molto seriamente al ruolo di padre di due gemelli. Antonio (Giovanni Ludeno) deve fare i conti con Porzia (Claudia Lerro). Marietta (Bianca Nappi) continua a inseguire l’amore e la felicità, ignorando le convenzioni sociali e le apparenze.

Si intitola “Volo pindarico” la prima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 3, di cui vi riportiamo la sinossi:

Quando Lolita si decide a rinnovare il suo brevetto da paracadutista, è testimone di un terribile incidente: il paracadute di una giovane donna non si apre e il lancio finisce in tragedia. Il vicequestore si precipita sul luogo dello schianto. Ci sono troppe cose che non quadrano sulla dinamica di tale incidente. Lolita conosce Leon, un affascinante gallerista, che la colpisce e la spiazza con il suo modo di essere limpido e solido. Sarà quello giusto? La vita di Leon, però, è più complicata di quanto immaginava. Nunzia trasloca nella nuova casa. Antonio è impegnato con la laurea di sua moglie Porzia; Lello con l’imminente nascita dei gemelli. Poi, un giorno, Lolita riceve una telefonata inaspettata.