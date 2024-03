Nel nuovo singolo di Miley Cyrus c’è anche Pharrell Williams. Le star del pop e la star dell’r’n’b hanno unito le forze in Doctor (Work It Out). Dopo un anno di silenzio la ex Hannah Montana ritorna con un brano inzuppato nel funk e i fan già gridano all’arrivo del nuovo disco.

La storia di Doctor (Work It Out) ha inizio nel 2013. Il brano sarebbe stato scritto dalla stessa Miley Cyrus durante i lavori per l’album Bangerz, poi escluso dalla tracklist. Per i due artisti si tratta di un nuovo featuring dopo Come Get It Bae, accolto con gioia dai fan.

Prima del lancio ufficiale, oggi 1° marzo 2024, Pharrell Williams aveva scatenato l’hype dei fan trasmettendo un estratto durante una serata di Luis Vuitton di cui è Direttore Creativo del settore Uomo dopo la scomparsa di Virgil Abloh. Secondo i primi rumor, già si vociferava a proposito di una collaborazione dell’ex N.E.R.D. con la star di Wrecking Ball.

Pharrell ha caldeggiato l’ipotesi il 23 febbraio, quando sul suo profilo Instagram ha pubblicato un estratto del brano e ha promesso che presto avrebbe visto la luce. L’ultimo album di Miley Cyrus è Endless Summer Vacation, pubblicato nel 2023 e anticipato dal singolo Flowers. Nel disco troviamo una popstar diversa dagli standard cui ci aveva abituati negli ultimi anni.

Miley Cyrus ha dismesso le vesti della rocker oltraggiosa e ha scelto di raccontare l’hangover tipico del post-relazione tormentata, ora con la dolcezza in Rose Coloured Lenses e ora con la rabbia come accade in Muddy Foot. Per Miley Cyrus, Endless Summer Vacation è una “lettera d’amore a Los Angeles”, la città nella quale ha trascorso gran parte della sua vita e in cui ha ottenuto il suo primo ingaggio nel mondo della Disney.

[Chorus]

I could be your doctor

And I could be your nurse

I think I see the problem

It’s only gon’ get worse

A midnight medication

Just show me where it hurts

I need to rock you, baby

Before your body bursts

[Post-Chorus]

Let me work it out (Oh)

Let me work it out, oh yeah

Let lil’ mama work you out (Huh, ah)

You wanna work it out? (Wanna work it out? Oh yeah, ow)

[Verse 1]

You’re my lover (You’re my lover)

I show you sympathy

Take your sugar (Take your sugar)

And pour it into me

Let’s let bygones be bygones and throw it all away

You’re my lover

I wanna hear you say

[Pre-Chorus]

(I feel like working it out) yeah

If that’s something you wanna do (Uh, uh)

(Yeah, I feel like working it out)

Baby, if you want me to

[Chorus]

I could be your doctor

And I could be your nurse

I think I see the problem

It’s only gon’ get worse (Uh, uh)

A midnight medication

Just show me where it hurts (Uh)

I need to rock you, baby

Before your body bursts

[Post-Chorus]

Let me work it out (Let me, let me, ah, let me, let me, let me)

Let me work it out, oh yeah (Let me, let me, ah, let me, let me, let me)

Let lil’ mama work you out (Let me, let me, ha, let me, let me, let me)

You wanna work it out? Oh yeah (Wanna work it out, yeah, babe)

[Bridge]

Are you on the fence?

Stop playing on the side

Are you on the fence?

Don’t waste my damn time (Don’t waste my damn time)

Are you on the fence?

I’ll slip but I won’t slide

Don’t gotta be forever

Just together for the night

[Pre-Chorus]

(I feel like working it out)

If that’s something you wanna do

(Yeah, I feel like working it out)

Baby, if you want me to

[Chorus]

I could be your doctor (I could be your doctor)

And I could be your nurse

I think I see the problem

It’s only gon’ get worse (Uh, uh)

A midnight medication

Just show me where it hurts (Uh)

I need to rock you, baby

Before your body bursts

[Post-Chorus]

Let me work it out (Let me, let me, ah, let me, let me, let me)

Let me work it out, oh yeah (Let me work it out, yeah; Let me, let me, ah, let me, let me, let me)

Let lil’ mama work you out (Let me, let me, ha, let me, let me, let me)

You wanna work it out? Oh yeah (Wanna work it out, yeah, babe)

[Outro]

Let me, let me, ah, let me, let me, let me

Let me, let me, ah, let me, let me, let me

Let me, let me, ah, let me, let me, let me

You wanna work it out? (Wanna work it out, yeah)