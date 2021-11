A poche ore dalla notizia della tragica scomparsa, gli artisti salutano Virgil Abloh, direttore responsabile del marchio Louis Vuitton e fondatore del brand Off White. A ricordare il designer sono soprattutto i rapper, testimonial maggiormente ricercati dalle più grandi case di moda.

In alcune occasioni gli artisti mostrano conversazioni private con Abloh. Gemitaiz, dopo aver dedicato a Virgil l’augurio “rest in power” e un rabbioso “fu*k cancer”, mostra una conversazione del 2017 in cui il rapper si complimentava con il designer per una novità commerciale con la promessa che avrebbe indossato l’articolo per un grande concerto.

Sfera Ebbasta mostra i complimenti ricevuti da Virgil Abloh in persona un giorno dopo l’uscita di Famoso (2020). In quell’occasione Gionata Boschetti rispondeva: “Grazie di cuore fratello, significa tantissimo per me”. In una storia successiva Sfera mostra un’immagine delle mani Virgil che scrive “trap king” su una scarpa Nike.

Fedez pubblica una foto di Virgil Abloh sorridente e aggiunge: “Non mi sembra vero” con l’emoticon di un cuore infranto. Guè Pequeno dedica a Virgil un post silenzioso, con una semplice foto del designer scomparso.

Virgil Abloh è morto ieri, domenica 28 novembre, a soli 41 anni. Il suo staff ha comunicato che il designer, direttore responsabile di Louis Vuitton e fondatore di Off White stava lottando da diverso tempo contro un tumore, più precisamente un angiosarcoma cardiaco che è una manifestazione oltremodo aggressiva della malattia. Il suo lavoro era particolarmente apprezzato per lo streetwear da parte di intere generazioni di millennials. Nel 2013, con la fondazione di Off White a Milano, aveva creato un’intera collezione di streetwear di lusso.

Con parole piene di devozione e ringraziamento, gli artisti salutano Virgil Abloh riproponendo aneddoti e manifestando empatia verso la scomparsa di uno stilista e di un creativo davvero troppo giovane e talentuoso. Si prevedono altri commenti nel corso della giornata.

