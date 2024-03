La serie Samsung Galaxy S24 è piena zeppa di funzionalità Galaxy AI, alcune delle quali non sono nemmeno state pubblicizzate. Tuttavia, queste intelligenti tecnologie Advanced Intelligence di Samsung esistono e possono aprire nuove ed interessanti possibilità se si sa dove trovarle (l’azienda sudcoreana farebbe meglio ad illustrarle per bene ognuna di quelle presenti, visto quanto sembrano essere tutte più o meno importanti).

Come riportato da “SamMobile“, eccone una di cui potresti non essere a conoscenza. Il colosso di Seul ha aggiunto una nuova funzionalità Galleria basata sull’intelligenza artificiale che può trasformare qualsiasi foto in movimento catturata con il Samsung Galaxy S24 in foto a lunga esposizione. Quando l’opzione Foto in movimento è attivata nel mirino della fotocamera, il device cattura un breve video insieme alla foto. Ora, con la potenza dell’intelligenza artificiale, questi brevi video, ovvero le foto in movimento, possono essere trasformati in foto a lunga esposizione tramite l’app Galleria.

Si tratta di una funzione assai interessante, che scommettiamo potreste sfruttare in modo dinamico e originale. Del resto, le funzionalità relative all’intelligenza artificiale rappresentano il punto forte dei nuovi top di gamma del colosso di Seul, i Samsung Galaxy S24, che sembrano fungere a meraviglia in tal senso e, proprio per questo, piacere non poco ai più che hanno deciso di acquistarne un’unità. Il costo è senz’altro ancora molto alto, ma capiamo bene anche quelli che hanno deciso di fiondarsi a comperarlo, visto l’ottimo lavoro svolto dal produttore asiatico per migliorare quanto di buono già fatto lo scorso anno (non era per nulla scontato riuscire nell’impresa, molti di voi sapranno bene a cosa stiamo alludendo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

