Nome: Thomas

Cognome: Rossini

Anno di nascita: 1999

Città: Narni

Piattaforme: TikTok, Instagram

Categoria: Comedy

Chi è Thomas Rossini

Nato a Narni nel 1999, la storia di Thomas Rossini è quella di tante famiglie. Thomas è strettamente legato ai nonni Vera e Lamberto, main characters dei suoi contenuti che il giovanissimo creator coinvolge dialogando con loro su ogni tipo di argomento, dall’attualità alle curiosità.

La sua storia è raccontata da Antonio Orso, il suo manager, su NarniOnline. Thomas vive con i suoi nonni Vera e Lamberto, i suoi fratelli e il padre. Sua madre è venuta a mancare nel 2022. Thomas Rossini ha frequentato il liceo scientifico ed è appassionato di ciclismo a livello agonistico. L’approdo sui social è stato un caso. Lui stesso racconta che i video con i nonni sono nati come un tenta tivo, ma dopo i primi contenuti ha notato che il pubblico apprezzava la loro genuinità e la loro simpatia.

Insieme a loro ha inciso e pubblicato il brano Nonni In Love, che per Thomas Rossini rappresenta “un inno d’amore verso i miei nonni, ma è al tempo stesso una dedica per tutti i nonni del mondo”.

Il rapporto con i nonni

Il successo di Thomas Rossini è determinato dal boom di follower ottenuto su Instagram in pochissimi giorni: dopo aver maturato una certa notorietà su TikTok, infatti, il giovane di Narni Scalo si è iscritto su Instagram e ha già totalizzato quasi 100 mila follower (su TikTok sono quasi 400 mila).

A proposito del suo rapporto con i nonni, Thomas ha raccontato a Il Messaggero:

“Oltre alle gag più divertenti, di tanto in tanto lascio il microfono ai nonni che raccontano i ricordi di una vita. Per me sono un esempio, mi hanno insegnato tanti valori e sono grato a loro”.

