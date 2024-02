Il colosso di Seul non ha alcuna concorrenza credibile nello spazio degli smartwatch Wear OS da alcuni anni. Tuttavia, a partire da quest’anno, l’azienda sudcoreana dovrà affrontare una dura concorrenza poiché i marchi di smartphone rivali sono entrati nello spazio degli smartwatch Wear OS. OnePlus e Xiaomi hanno lanciato i loro nuovi smartwatch con sistema operativo Wear per competere con il Samsung Galaxy Watch 6. Lo OnePlus Watch 2 è il primo smartwatch dell’azienda cinese basato su Wear OS, mentre lo Xiaomi Watch 2 è il secondo dispositivo indossabile basato su Wear OS. Entrambi questi dispositivi sono dotati di schermi OLED circolari da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel ed utilizzano il processore Snapdragon W5+ Gen. 1 da 4nm di Qualcomm, 2GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione ed eseguono Wear OS 4.

Come riportato da “SamMobile“, mentre lo OnePlus Watch 2 utilizza una batteria da 500mAh ed offre una durata della batteria di 100 ore, lo Xiaomi Watch 2 utilizza una batteria da 495mAh per una durata della batteria di 65 ore. Questo perché lo OnePlus Watch 2 utilizza un processore secondario, il BES 2700, per attività più piccole come ricevere notifiche e visualizzare il quadrante. Il processore principale (lo Snapdragon W5+ Gen. 1) viene utilizzato quando si utilizzano app e altre funzionalità avanzate. Lo Xiaomi Watch 2 sembra un imbroglio del Samsung Galaxy Watch 4 in termini di design. Entrambi gli smartwatch sono dotati di accelerometro, barometro, GPS a doppia frequenza, giroscopio, sensore di frequenza cardiaca e pulsossimetro per il monitoraggio di fitness, salute, sonno e stress. Tuttavia, mancano funzionalità avanzate come l’ECG ed il rilevamento delle cadute. Lo Xiaomi Watch 2 dispone dell’analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA) per la misurazione della composizione corporea.

Sono dotati tutti e due di microfono e altoparlante per le chiamate vocali e hanno un grado di protezione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua. Le loro funzionalità di connettività includono Bluetooth 5.2/5.3, Wi-Fi b/g/n e NFC. Solo lo smartwatch di Xiaomi è dotato di un’opzione di connettività cellulare (LTE). Lo smartwatch OnePlus manca del tutto di una variante cellulare. In confronto, tutti gli orologi Galaxy sono disponibili nelle versioni LTE per allenamenti, chiamate e messaggi senza sforzo quando lasci il telefono a casa. A differenza della serie Galaxy Watch, gli orologi OnePlus e Xiaomi utilizzano i pogo pin per la ricarica. La linea Galaxy Watch di Samsung utilizza la ricarica wireless basata su induzione, che è più conveniente. Lo OnePlus Watch 2 ha un prezzo di 299 euro, mentre lo Xiaomi Watch 2 parte da 199 euro. In confronto, il Samsung Galaxy Watch 6 parte da 269 euro in Europa, ovvero solo 20 euro in più nonostante abbia uno schermo molto più luminoso, monitoraggio della pressione sanguigna, ECG, rilevamento delle cadute ed una maggiore personalizzazione. Inoltre, gli smartwatch Samsung riceveranno probabilmente aggiornamenti software più velocemente e per un periodo più lungo grazie alla più stretta collaborazione con Google.

