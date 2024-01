Se desiderate acquistare un nuovo smartwatch del marchio Samsung ad un buon prezzo e che sia in grado di aiutare a raggiungere i vostri obiettivi e a vivere in modo più sano e controllato, quest’oggi vi suggeriamo dell’interessante offerta su Amazon del Samsung Galaxy Watch6 nella versione da 44mm. Potrete acquistare il wereable con un super sconto del 18% al prezzo di soli 287 euro (invece di 349 euro di listino), in versione italiana, ghiera touch in alluminio, colore Graphite e connettività Bluetooth. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi, e anche l’eventuale reso è gratis. Andiamo a dare un’occhiata alle funzionalità e specifiche tecniche.

Il Samsung Galaxy Watch6 (44mm) presenta un display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,5 pollici con protezione in vetro zaffiro e con risoluzione 480 x 480 pixel. Il SoC scelto dal produttore sudcoreano è l’Exynos W930 internamente sviluppato, con CPU dual core a 1,4GHz, abbinato da 2GB di RAM e da 16GB di spazio di archiviazione. In termini di connettività, il device offre Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5GHz), Bluetooth 5.3, NFC e GPS. Quanto ai sensori, a bordo troviamo il BioActive, quello per la temperatura, l’accelerometro, il giroscopio, il barometro, il sensore geomagnetico e quello per la luminosità. In tema di autonomia, lo smartwatch integra una batteria da 425mAh dotata di supporto per la ricarica rapida wireless (WPC).

Le altre funzionalità del Samsung Galaxy Watch6 sono il monitoraggio del sonno, con cui si possono conoscere i ritmi del sonno e le sue fasi, veglia, sonno leggero e profondo, fase REM e ricevere consigli per migliorare la vostra routine quotidiana; la composizione corporea che, grazie al sensore Samsung BioActive, tiene sotto controllo il corpo fissando obiettivi di fitness precisi e personalizzati. Poi ancora il monitoraggio cardiaco, che misura periodicamente il battito e il ritmo cardiaco e che avviserà se il battito è troppo alto o basso. Inoltre, è possibile personalizzare i quadranti, scegliendo tra una vasta gamma di opzioni e rendere il quadrante unico con design straordinari e schermate personalizzate.

