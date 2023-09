Il colosso di Seul ha riprogettato la serie Samsung Galaxy Watch 6 in molti aspetti, uno dei quali è il meccanismo di attacco/stacco del cinturino. I cinturini del Samsung Galaxy Watch 5 e dei modelli precedenti si fissano tramite un perno che gli utenti devono tirare indietro, ma quelli più moderni introdotti con la serie Samsung Galaxy Watch 6 sostituiscono il meccanismo a perno con un pulsante.

Come riportato da “SamMobile“, il produttore asiatico ha cambiato il meccanismo per rendere più comodo per gli utenti del Galaxy Watch raccogliere e sostituire i cinturini ogni volta che lo desiderano. Gli utenti del Samsung Galaxy Watch 6 scopriranno che è molto più semplice sostituire i cinturini da polso per adattarli ad ogni occasione. Inoltre, il sistema One-Click è compatibile con gli smartwatch più vecchi. Tuttavia, non ci sono tutte buone notizie visto che alcuni utenti lamentano che il colosso di Seul potrebbe aver reso troppo facile il distacco accidentale di questi nuovi cinturini. Sebbene il nuovo meccanismo di aggancio One-Click dello smartwatch sia senza dubbio intelligente e più veloce, non sembra funzionare come previsto per tutti. Molti acquirenti del Samsung Galaxy Watch 6 si sono rivolti a Reddit per condividere storie sui loro nuovi smartwatch che si sono staccati a causa della pressione accidentale del pulsante del cinturino. Non capita a tutti e gli utenti con ossa del polso più pronunciate sono apparentemente più suscettibili ad incorrere in questo problema.

Il nuovo design di Samsung è perfetto quando funziona, ma potrebbe avere una probabilità di guasto maggiore rispetto al vecchio design. Sebbene molti utenti siano soddisfatti del design One-Click, alcuni possessori del Samsung Galaxy Watch 6 non si sentono più a proprio agio nell’indossare i propri dispositivi perché cadono accidentalmente troppo spesso. La loro soluzione è cercare online cinturini da polso progettati per il Samsung Galaxy Watch 5 e per i modelli precedenti e utilizzarli con il Samsung Galaxy Watch 6. Per loro, il vecchio meccanismo a perno si è rivelato più affidabile. Per fortuna, sul mercato ci sono molte opzioni di cinturini da polso basati sui perni. Se volete acquistare il Samsung Galaxy Watch 6, forse non sarebbe male andare prima in un negozio fisico e testare personalmente il nuovo design del cinturino da polso.

