In seguito a diverse indiscrezioni sulla prossima serie di smartwatch Samsung, all’inizio della settimana in corso, una nuova perdita ha rivelato i prezzi (che dovrebbero essere validi anche per l’Italia) di un paio dei suoi due modelli tanto attesi: si tratta dei Samsung Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic. Andiamoli a scoprire insieme.

La recente perdita ha rivelato in modo specifico i prezzi della serie Samsung Galaxy Watch 6 per il mercato europeo, con i costi provenienti dalla Francia. Dunque, ci dovrebbero essere probabilmente alcune differenze nei prezzi in base alla diversa regione e alle loro aliquote fiscali. Ad ogni modo, adesso, sappiamo che il Samsung Galaxy Watch 6 parte da un prezzo di 319,99 euro per la variante con cassa da 40mm in opzione di colore Graphite e Cream. Tale variante è solo Bluetooth, mentre le versioni abilitate al 4G costano 369,99 euro. Inoltre, la variante più grande da 44mm in Grafite e Argento avrà un prezzo di 349,99 euro per la variante solo Bluetooth, mentre il modello con supporto 4G costa 399,99 euro.

Per quanto riguarda, invece, il Samsung Galaxy Watch 6 Classic, la versione da 43mm in Nero e Argento costerà 419,99 euro per il modello Bluetooth e 469,99 euro per la variante LTE. In conclusione, il Galaxy Watch da 47mm top di gamma in Nero e Argento sarà venduto a 449,99 euro per il solo modello Bluetooth e 499,99 euro per la versione 4G. Gli ultimi smartwatch Samsung saranno annunciati durante il prossimo evento Galaxy Unpacked, in programma in Corea del Sud nella seconda metà del prossimo mese di luglio. Durante questo evento, il produttore asiatico annuncerà anche la sua prossima generazione di smartphone pieghevoli, i Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, oltre che le Galaxy Buds 3 ed il Tab S9.

