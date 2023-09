Qualora foste propensi all’acquisto di un nuovo smartwatch del marchio Samsung, con ottime funzioni, caratteristiche e ad un buon prezzo, quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata su Amazon e di approfittare di una grande occasione: il Samsung Galaxy Watch 6 (con cassa da 40mm). Il wearable lo porterete a casa con un super sconto del 19%, in offerta al prezzo di 259,90 euro (invece di 319 euro di listino), con il colore Gold e ghiera touch in alluminio, e nella versione italiana. Inoltre, con l’acquisto riceverete anche un caricatore wireless in omaggio. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti; e avrete anche la possibilità, se lo desiderate, di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Il Samsung Galaxy Watch 6 sfoggia un display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,31 pollici (330 ppi) con risoluzione 480 x 480 pixel. Il wearable lavora con un processore Exynos W930 sviluppato internamente, con CPU dual core a 1,4GHz, abbinato a 2GB di RAM e 16GB di spazio di archiviazione. Lato connettività, l’orologio intelligente offre LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.3, NFC e GPS. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 300mAh dotata di ricarica wireless. Il sistema operativo è il Wear OS 4 su skin One UI 5 Watch.

Quanto alle funzionalità il Samsung Galaxy Watch 6 presenta il Samsung BioActive per misurare la frequenza cardiaca, il tracciato elettro cardiaco e l’analisi impedenza bioelettrica (oltre a un sensore di temperatura, l’accelerometro, il barometro, il giroscopio, il sensore geomagnetico e quello per la luminosità). Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 5ATM e alla polvere grazie alla certificazione IP68. Infine, lo smartwatch presenta anche la certificazione militare MIL-STD-810H, che gli permette di lavorare anche in condizioni estreme e di resistere a qualsiasi tipo di sollecitazione proveniente dall’esterno.

