All’inizio di questa settimana, il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2023 a diversi telefoni della serie Galaxy Z, tra cui i Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4. Tuttavia, l’aggiornamento è stato rilasciato solo alle varianti sbloccate dei telefoni pieghevoli. Ieri, l’upgrade è sbarcato anche a bordo delle versioni bloccate dall’operatore negli Stati Uniti. Oggi, invece, il nuovo aggiornamento di sicurezza è disponibile per le versioni globali dei Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4.

Come riportato da “SamMobile“, la patch della sicurezza di maggio 2023 viene fornito con la versione firmware F721BXXS2CWD9 per il Samsung Galaxy Z Flip 4 e F936BXXS2CWD9 per il Samsung Galaxy Z Fold 4. L’upgrade è attualmente disponibile nella regione dell’America Latina, ma prevediamo che si espanda in più Paesi a livello globale entro i prossimi giorni. La patch di sicurezza di maggio 2023 inclusa in questo nuovo aggiornamento software corregge oltre 70 falle di sicurezza riscontrate nei telefoni Samsung. Alcuni di questi difetti sono stati contrassegnati come critici, quindi siamo lieti che siano stati corretti per rendere i Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 più sicuri e affidabili.

Se avete uno di questi device pieghevoli importato da uno dei mercati di cui sopra, potete scaricare il nuovo aggiornamento andando su “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Entrambi i telefoni sono stati lanciati con Android 12 e hanno ricevuto l’aggiornamento di Android 13. I dispositivi passeranno per altri tre aggiornamenti del sistema operativo in futuro, a partire da Android 14 entro la fine dell’anno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

