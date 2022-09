Il Samsung Galaxy Note 10 Lite ha ricevuto un nuovo aggiornamento di sicurezza. Come riportato da ‘SamMobile‘, questo mese, il colosso di Seul ha rilasciato la sua ultima patch Samsung Galaxy Note 10 Lite prima di farlo per i Note 10 e Note 10+ (pur trattandosi di un dispositivo di fascia economica).

L’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy Note 10 Lite viene fornito con la versione firmware N770FXXS8GVH3 ed è attualmente disponibile in Francia. Altri Paesi dovrebbero seguire entro i prossimi giorni. La patch di sicurezza di settembre 2022 risolve dozzine di vulnerabilità di sicurezza note, ma non si esclusa possa anche contenere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo.

Se possedete un Samsung Galaxy Note 10 Lite e vivete in ​​Francia, potete cominciare a scaricare il nuovo aggiornamento software seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. L’OEM asiatico ha lanciato il Samsung Galaxy Note 10 Lite tre anni fa con Android 10 integrato. Il dispositivo ha poi ricevuto l’aggiornamento alla One UI 3 basato su Android 11 all’inizio del 2021 e la One UI basato su Android 12 all’inizio di quest’anno. Non crediamo passerà troppo tempo prima che l’aggiornamento con la patch di sicurezza di settembre 2022 arrivi a bordo dei Samsung Galaxy Note 10 Lite anche in Italia: una volta giunto, ricordate di procedere all’installazione senza pensieri non prima di aver verificato la percentuale di carica residua della batteria, che non dovrà essere inferiore al 50% per evitare che il device si spenga durante il processo. Un’altra ottima cosa da fare è effettuare un backup recente dei vostri dati, nel caso in cui doveste trovarvi nella condizione obbligata di procedere ad un hard-reset non previsto (cosa che cancellerebbe tutto inevitabilmente).

Continua a leggere su optimagazine.com