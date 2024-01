Il 2024 sarà l’anno dell’approdo di Liam Gallagher a Milano con John Squire. Il cantautore di Manchester e il chitarrista degli Stone Roses hanno definitivamente unito le forze e sono pronti a portare sul palco di tutto il mondo il loro joint album. Che sì, ora ha finalmente una data e un titolo.

Liam Gallagher a Milano con John Squire nel 2024

Nell’ultima ora Liam Gallagher ha annunciato le date del tour in cui salirà sul palco con John Squire, nuovo partner in crime con il quale ha già lanciato due singoli.

L’arrivo di Liam Gallagher a Milano è previsto per il 6 aprile 2024 al Fabrique. I biglietti in prevendita saranno disponibili dal 2 febbraio. Ospite d’eccezione del duo inedito è Jake Bugg, cantautore indie classe 1994 con base a Nottingham. Tutto qui? No, decisamente. Liam Gallagher e John Squire hanno finalmente dato un titolo e una data all’attesissimo joint album.

L’album di Liam Gallagher con John Squire

Il joint album di Liam Gallagher con John Squire si chiamerà semplicemente Liam Gallagher John Squire e sarà fuori il 1° marzo 2024. L’ex Oasis e il chitarrista degli Stone Roses lo hanno annunciato questa mattina, suggerendo anche una possibile tracklist.

In ordine sparso, questi i titoli suggeriti: You’re Not The Only One, Make It Up As You Go Alone, I’m A Wheel, Love You Forever, I’m So Bored, Mars To Liverpool, Raise Your Hands, Mother Nature’s Song, The Day At A Time, Just Another Rainbow. Cosa aspettarci da questo disco? Liam Gallagher, per risponere a un fan che lo incalzava su X/Twitter, ha detto che sarà il “miglior disco dopo Revolver”, riferendosi al capolavoro dei Beatles datato 1966.

Nel frattempo sempre Liam Gallagher ha parlato del prossimo album solista, di cui avrebbe già tanto materiale.

