Siamo ancora ben distanti dall’uscita dell’iPhone 16, eppure si affollano un numero copioso di rivelazioni in merito al prossimo top di gamma Apple. Come sempre poi, sono le varianti Pro le più interessate dalle indiscrezioni e possiamo certo ritenere l’ultima soffiata di queste ore come la più inattesa, forse anche bizzarra, per quanto riportata da un informatore abbastanza autorevole in materia, noto a tutti su X come Majin Bu.

L’immagine di inizio articolo e il tweet a chiusura dell’approfondimento parlano abbastanza chiaro. Il design del retro dei prossimi iPhone 16 Pro potrebbe essere del tutto rivoluzionato. La foto è solo indicativa ma rende benissimo l’idea di una sezione triangolare per ospitare i sensori proprio della fotocamera. L’informatore già citato fa, a questo proposito, un paragone davvero bizzarro con la vista di un rasoio dall’alto, dove le lame rappresentano proprio le unità per gli scatti. Certo si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione rispetto al passato ma Majin Bu ipotizza che una simile disposizione garantirebbe più spazio per i sensori, magari migliorando dunque la resa dell’intero comparto.

Quanto appena trapelato è ben lungi dall’essere certo e non possiamo certo nascondere tutti i nostri dubbi nei confronti di una simile prospettiva. In effetti, è davvero difficile credere che Apple provveda ad un cambiamento così radicale rispetto al passato, a meno che determinate scelte hardware non rendano proprio questa la soluzione più congeniale. Il lancio dei futuri melafonini è previsto per il mese di settembre. Fino ad allora, probabilmente, altre ipotesi verranno a galla (più o meno scioccanti di quella odierna). Eppure, per la prossima generazione di top di gamma Apple, più che di scheda tecnica, in tanti ricercano informazioni dettagliate sulla reale possibilità di integrazione dell’intelligenza artificiale a bordo dei telefoni. Rispetto agli attuali Samsung Galaxy S24, nessun fan dei melafonini vuole perdere il passo.

