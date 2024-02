Tornano 911 5 e 911 Lone Star 3 in onda su Rai2 con i rispettivi nuovi episodi. Entrambe le serie sono state create da Ryan Murphy. Ecco le anticipazioni sugli episodi che vedremo stasera 25 febbraio.

Si comincia dall’episodio 5×08 di 911 dal titolo Difendere in posizione, di cui vi riportiamo la sinossi:

Bobby e i suoi corrono per salvare vite umane dopo che un’esplosione ha colpito l’ospedale proprio dove il dottor David Hale sta eseguendo un delicato intervento chirurgico. Nel frattempo, Michael prende una decisione che gli cambierà la vita. Si prosegue ad esplorare il mondo frenetico e pericoloso della polizia, paramedici e vigili del fuoco che si ritrovano ad affrontare le situazioni più spaventose e scioccanti.

Nel cast di 911 5: Angela Bassett è Athena Grant-Nash; Peter Krause è Bobby Nash; Oliver Stark è Evan Buckley; Aisha Hinds è Hen Wilson; Kenneth Choi è Howard Han; Rockmond Dunbar è Michael Grant; Corinne Massiah è May Grant; Marcanthonee Jon Reis è Harry Grant; Jennifer Love Hewitt è Maddie Buckley; Ryan Guzman è Eddie Diaz; Gavin McHugh è Christopher Diaz; John Kim è Albert Han.

A seguire, l’episodio 3×08 di 911 Lone Star intitolato Nel remoto caso di un’emergenza, ed ecco la sinossi:

Quando la madre di T.K., Gwyn, ha un’;emergenza, Owen e T.K. si recano a New York. , ma l’aereo subisce un guasto meccanico.

Nel cast di 911 Lone Star 3: Rob Lowe è Owen Strand; Ronen Rubinstein è TK Strand; Sierra McClain è Grace Ryder; Jim Parrack è Judd Ryder; Natacha Karam è Marjan Marwani; Brian Michael Smith è Paul Strickland; Rafael L. Silva è Carlos Reyes; Julian Works è Mateo Chavez; Gina Torres è Tommy Vega; Brianna Baker è Nancy Gillian; Kelsey Yates è Izzy Vega; Skyler Yates è Evie Vega.

911 5 e 911 Lone Star 3 non andranno in onda su Rai2 domenica 3 marzo. L’appuntamento con entrambe le serie tv è rimando al 10 marzo. Infatti, domenica prossima, Rai2 trasmettere l’Atletica leggera in prima serata.

L’appuntamento con 911 5 e 911 Lone Star 3 è per stasera dalle 21:20 su Rai2.

