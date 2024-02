Purtroppo si registrano alcuni problemi agli iPhone 15 con le funzionalità bluetooth. Non pochi possessori dei dispositivi di ultima generazione lamentano l’impossibilità di associare il loro nuovo top di gamma Apple ad accessori di vario tipo, sia prodotti dall’azienda di Cupertino che di terze parti. Le lamentele sono presenti sui canali di supporto ufficiali Apple ma anche su diversi forum di settore, tanto da non poter essere di certo sottovalutati.

Cosa succede più esattamente? Quando si prova a connettere gli iPhone 15‌ a cuffie Bluetooth, ma anche a sistemi per auto e dispositivi simili, l’associazione non va a buon fine come ci si aspetterebbe. A nulla valgono i diversi tentativi e la preoccupazione più grande dipende dal fatto che anche accessori Apple fondamentali come gli AirPods sono affetti dalle stesse difficoltà. Di conseguenza, un servizio cos’ essenziale come le chiamate in cuffia è inibito

Le prime lamentele relative ai problemi degli iPhone 15 con il bluetooth sono comparse nel mese di ottobre, insomma, immediatamente dopo il lancio commerciale dei telefoni. Nonostante i vari update successivi ad iOS 17 poi, nulla è cambiato in merito a questa incresciosa situazione. Sul forum di supporto Apple si era anche parlato di un futuro update che avrebbe messo fine all’anomalia ma, giunti al pacchetto iOS 17.3.1 installato sulla stragrande maggioranza dei dispositivi freschi di uscita, nulla è cambiato.

Una soluzione al malfunzionamento del bluetooth arriverà dunque? L’attesa per un prossimo pacchetto software che superi le difficoltà attuali si è fatta di certo ben lunga per coloro che, pur avendo un nuovissimo iPhone 15, non possono beneficiare della connessione dei loro dispositivi per lavoro, per svago e chi più ne ha più ne metta. Questo passaggio potrebbe essere il solo a cambiare le cose, visto che neanche l’operazione di ripristino del telefono apporta alcun miglioramento.

