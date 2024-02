Contestualmente all’uscita dell’inedito Friendly Fire è stato annunciato il primo greatest hits dei Linkin Park dopo la morte di Chester Bennington. La raccolta sarà composta da 20 tracce che riassumono il meglio della band dal 2000 al 2023.

Il primo greatest hits dei Linkin Park: data e tracklist

Papercuts – Singles Collection (2000-2023) sarà la prima raccolta ufficiale dei Linkin Park dopo la morte del frontman. Il greatest hits sarà fuori il 12 aprile con la seguente tracklist:

‘Crawling’ ‘Faint’ ‘Numb/Encore’ ‘Papercut’ ‘Breaking The Habit’ ‘In The End’ ‘Bleed It Out’ ‘Somewhere I Belong’ ‘Waiting For The End’ ‘Castle Of Glass’ ‘One More Light’ ‘Burn It Down’ ‘What I’ve Done’ ‘QWERTY’ ‘One Step Closer’ ‘New Divide’ ‘Leave Out All The Rest’ ‘Lost’ ‘Numb’ ‘Friendly Fire’

“Ogni canzone di questa raccolta rappresenta sia un momento singolare nella nostra sequenza temporale sia una storia in evoluzione che è tanto nostra quanto vostra”, ha detto Mike Shinoda.

Friendly Fire, il nuovo inedito

Dopo la morte di Chester Bennington non sono mancate le occasioni in cui lanciare brani rimasti inediti. L’ultimo di questa serie è Friendly Fire, registrato durante le sessioni di One More Light (2017), l’ultimo disco della band con Bennington.

Friendly Fire, spiega Shinoda, era una delle tracce preferite dalla band ma nel momento della chiusura del disco “qualcosa non andava”, per cui i Linkin Park decisero di accantonarlo. Quando è arrivato il momento di rispolverare materiale rimasto nel cassetto, Mike Shinoda si è detto “sbalordito dalla potenza della canzone”.

Quindi la band si è rimessa al lavoro per completare il brano con “alcuni dei pezzi mancanti”, e il risultato è ciò che da oggi – venerdì 23 febbraio – possiamo ascoltare, scoprendo che si tratta proprio del tassello che mancava all’opera One More Light.

Continua a leggere su optimagazine.com