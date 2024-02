Non si muore mai completamente: un nuovo singolo dei Linkin Park con Chester Bennington vedrà presto la luce. Ad annunciarlo la stessa band, che sui social ha pubblicato un’anteprima dell’inedito Friendly Fire.

Un nuovo singolo dei Linkin Park con Chester Bennington

Si chiama Friendly Fire e presto vedrà la luce. La band non ha ancora comunicato una data ufficiale, ma tra i fan c’è già grande attesa.

Secondo le prime indiscrezioni, Friendly Fire è stata registrata mentre erano in corso i lavori di One More Light (2017), l’ultimo album in studio pubblicato dalla band con il compianto frontman. La voce di Chester Bennington canta queste parole:

“Stiamo cadendo a pezzi senza motivo. Stiamo premendo il grilletto in una guerra inutile. Se torniamo indietro e andiamo in nero per cosa stiamo combattendo? Cosa stiamo combattendo? È solo fuoco amico”.

Mike Shinoda: “Adoro quella canzone”

Di Friendly Fire i fan dei Linkin Park hanno sentito parlare per la prima volta nel 2020, quando Mike Shinoda ha rivelato al pubblico l’esistenza di “un altro paio di canzoni” scritte insieme al produttore di One More Light Jon Green. “Adoro quella canzone”, disse Shinoda.

Non mancò il momento in cui un ragazzo tra i fan chiese la data di uscita del brano: “Dovrai aspettare qualche anno, amico”, rispose Shinoda. Quell’anno è il 2024.

Dopo la morte di Chester Bennington, i Linkin Park hanno lanciato altri inediti. Lost è uscito per primo, seguito da Fighting Myself, dimostrazione del grande lascito di Chester Bennington e del grande amore reciproco che lega la band ad un pubblico affezionatissimo. Purtroppo non si può parlare di reunion, e più volte Shinoda ha spento facili entusiasmi su eventuali concerti celebrativi o nuovi frontman.

