C’è sicuramente lo zampino dell’iPhone 15 nel trend di mercato che è stato registrato proprio in questi giorni anche in Europa. Per anni, soprattutto nel nostro continente, il leader indiscusso del mercato in ambito mobile è stato registrato in Corea, visto che per molto tempo Samsung ha dominato la scena. Come stanno le cose in questo momento storico? Complici alcune offerte allettanti, in linea con quella che abbiamo portato alla vostra attenzione alcuni giorni fa sul nostro sito, possiamo dire che Apple stia consolidando una nuova posizione di dominanza all’interno di questo settore.

Riscontri sugli iPhone 15 per superare Samsung in Europa: nuova analisi sulle vendite da oggi

Come possiamo tradurre in numeri questa inversione di tendenza? Secondo le più recenti ricerche condotte da Canalys, sembrerebbe che Apple sia stata in grado di spedire la bellezza di 12,4 milioni di iPhone in Europa nel quarto trimestre del 2023 rispetto ai 10,8 milioni di spedizioni di smartphone che gli addetti ai lavori hanno segnalato a proposito di Samsung. Fondamentalmente, le vendite di Apple sono aumentate dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre quelle di Samsung sono diminuite del 12% rispetto al quarto trimestre del 2022.

Si potrebbe pertanto pensare più ad un crollo del produttore coreano che alla crescita della mela morsicata, ma è chiaro che anche mantenere le vecchie quote di mercato non sia semplice, se pensiamo alla crescita di altri produttori in ambito mobile. Insomma, il contributo degli iPhone 14, ma anche dei più recenti iPhone 15, potrebbe aver fatto la differenza in casa Apple nel consolidare queste tendenze.

In leggero calo anche Xiaomi, mentre aumentano le vendite in valore assoluto per Honor e soprattutto Motorola. Dunque, non abbiamo solo l’iPhone 15 come protagonista assoluto oggi sul mercato.

