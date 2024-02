Ciao Darwin 9, è ufficiale la chiusura. Venerdì 23 febbraio andrà in onda l’ultima puntata del programma storico di Paolo Bonolis, che ha debuttato su Canale5 nel lontano 1998.

Ciao Darwin 9, conosciuto col sottotitolo di Giovanni 8.7 (dalla celebre frase del Vangelo “Chi è senza peccato, scagli la prima pietra”) si concluderà. Nei piani del suo conduttore non sembra più esserci futuro per l’irriverente programma, che calerà il sipario dopo nove edizioni.

Per dirgli addio, un’ultima puntata storica in cui si sfideranno due squadre particolari: Darwin Giovanni 8.7 e Darwin Story. I concorrenti che si sono maggiormente distinti in questa edizione si metteranno alla prova contro i protagonisti delle imprese indimenticabili che hanno fatto la storia del programma nelle altre otto stagioni, fin dalla prima puntata del 3 ottobre 1998.

A capitanare le due squadre, rispettivamente, Alex Belli e Daniela Martani. In studio, insieme a Madre Natura, Orian Ichaki, ci sarà Padre Natura, Lukasz Zarazowski.

Una serata speciale in cui verranno anche assegnati dei premi alle eccellenze di tutte le edizioni, attraverso i Darwin di Donatello: Miglior Look, Premio Faccia Tosta, Miglior Performance, Miss Darwin.

Nel suo viaggio alla ricerca delle caratteristiche dominanti nell’uomo e della donna del Terzo Millennio, l’esilarante varietà rappresenta, con dichiarata consapevolezza e assoluta ironia, l’aspetto più grottesco dell’umanità.

C’è comunque una sorpresa per gli appassionati che resteranno orfani di Ciao Darwin. Secondo quanto si apprende, Paolo Bonolis tornerà alle redini del programma per una puntata speciale, in onda martedì 27 febbraio.

Si chiama Ciao Darwin Rewind, e sarà un viaggio nel passato che ripercorrerà i momenti più salienti e divertenti; concentrandosi sui personaggi più memorabili delle nove edizioni. Non mancherà uno spazio dedicato alle varie Madre Natura e Padre Natura che si sono susseguiti nel corso degli anni.

In attesa di ulteriori informazioni, l’appuntamento con Ciao Darwin 9 è per domani in prima serata su Canale5.

