Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si lasciano. Ebbene sì, quelle che fino a pochi giorni fa sono state etichettate come fregnacce alla fine si sono rivelate verità, almeno in parte. Abbiamo visto questo film con Francesco Totti e Ilary Blasi e adesso anche con Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che dall’alto della location delle loro vacanze hanno deriso chi si era permesso di annunciare la fine del loro matrimonio, e adesso?

Sono i diretti interessati a spiegare i motivi e i tempi del loro allontanamento precisando di essere più uniti di prima ma lontani da quei momenti e, forse, da quella passione, che li aveva uniti all’inizio. Con un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli annunciano la fine del loro matrimonio ma non della loro unione nel rispetto reciproco e, soprattutto, in nome di quello per la loro famiglia: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno deciso di raccontare a loro modo e con le loro tempistiche la fine del loro matrimonio anche se da tempo ormai si sapeva che l’autrice aveva lasciato la sua casa per trasferirsi in un appartamento in un palazzo a fianco ma quando “Dagospia” ha lanciato la notizia della rottura, i due hanno bollato tutto come “fregnacce”.

Nella stessa intervista hanno spiegato anche i motivi della smentita al grido di: “Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere ma nel mondo di Pettegolandia la gente ignora sentimenti, affetti, figli…Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche…Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”. Ma poi la Bruganelli lascia aperta la porta: “Per me, però, vale ancora quello che dice la canzone di Califano: “Non escludo il ritorno””.