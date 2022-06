Anno nuovo vita nuova ma non per tutti specie se si torna a parlare dell’incidente a Ciao Darwin. Correva l’anno 2019 quando uno dei concorrenti, Gabriele Marchetti, affrontava la prova Genodrome uscendone ferito. Il programma di successo del prime time di Canale5 fa furore anche in replica ma per Marchetti non è bel vedere soprattutto quando arriva il momento della prova che ha cambiato la sua vita.

In seguito all’incidente avvenuto ormai tre anni fa, Gabriele Marchetti ha portato una serie di lesioni che non gli hanno permesso una vita autonoma e oggi, a distanza di tutto questo tempo, il diretto interessato ha rotto il silenzio affidando il suo racconto alle pagine del Corriere della Sera parlando di giornate lunghe e noiose, di nessuna autonomia e di come tutto dipenda dalla moglie Sabrina e il figlio Simone, anche ogni atto quotidiano:

“Prima di quel giorno ero un uomo che faceva mille cose. Adesso per me è finito tutto… Sono completamente privo di autonomia e dipendo totalmente da mia moglie Sabrina e mio figlio Simone per lo svolgimento di ogni atto quotidiano. Ho sempre lavorato e mi sono dedicato alla famiglia”.

Quella che doveva rappresentare un’esperienza divertente e nuova si è trasformata in tragedia e poi nell’amarezza di non aver avuto nemmeno una chiamata da parte di Paolo Bonolis, almeno a suo dire: “Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato, soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per email con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti”.

Gabriele Marchetti è rimasto paralizzato dopo l’incidente a Ciao Darwin, la rovinosa caduta e lo scontro contro i rulli durante la corsa per vincere la prova, e da quel lontano 17 aprile 2019 è tetraplegico. Sul caso pende un processo contro quattro dirigenti accusati di lesioni gravissime.