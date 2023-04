Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli divorziano? Come un fulmine a ciel sereno sono arrivati i primi rumors ieri pomeriggio riguardo ad un possibile addio per la coppia con tanto di location per l’annuncio ufficiale: il salotto di Verissimo. I primi rumors sulla separazione hanno iniziato a circolare già qualche tempo fa, in particolare a seguito di un’intervista rilasciata da Sonia Bruganelli in cui si parlava di una vita vissuta in case separati per ‘avere i propri spazi’ adesso che i figli sono grandi.

In molti hanno ricamato sulla questione case separate e ancor di più nei giorni scorsi quando, sul profilo Instagram, la stessa autrice ha pubblicato un post che recitava: «Il tempo non aggiusta le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu». Ciliegina sulla torta è arrivato l’annuncio di Dagospia, il sito di Roberto D’Agostino, in cui si legge: “si sono lasciati” dopo 25 anni di matrimonio e la comunicazione “arriverà nel corso di una delle prossime puntate di Verissimo”.

In realtà la comunicazione è già arrivata visto che Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno pensato bene di usare Instagram per prendere in giro il sito di ‘fregnacce’ mostrandosi in una piscina, di notte, nel luogo dove stanno passando le loro vacanze in questi giorni: “Adesso siamo in difficoltà, perché, che facciamo? Ci separiamo? In modo da non smentire questo sito d’informazione che guida la vita di tutti i giorni con le sue notizie fondamentali per il nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito?” .

Ecco il video postato su Instagram:

I due lo chiamano “dilemma morale” ma alla fine ci tengono a precisare che non smentiscono e né confermano i rumors pregando tutti di farsi i caz*i propri. Tra i commenti qualcuno applaude la coppia ma altri ricordano che anche Francesco Totti e Ilary Blasi hanno smentito con tanto di video dalla cena in famiglia, dove sta la verità?