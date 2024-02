Abbiamo conferma sul fatto che siano in corso problemi Unicredit oggi 21 febbraio, come ci è stato segnalato da coloro che hanno provato ad effettuare il login alla banca online. Il disservizio si trascina dalle 10 di questa mattina, facendo registrare momenti di alti e bassi. Insomma, come avvenuto lo scorso ottobre, quando sul nostro magazine abbiamo affrontato una questione simile (in quel frangente, va detto, abbiamo citato anche la banca BPER), è possibile che i tecnici stiano già lavorando per risolvere il disservizio nel più breve tempo possibile. Vediamo come stanno le cose in questi minuti.

Registrati problemi Unicredit durante il login alla banca online oggi 21 febbraio: la situazione in Italia

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dello staff tecnico della banca, ma è altrettanto vero che accedendo all’apposita pagina di Down Detector, possiamo notare che il disservizio non sia questione di pochi minuti fa. Dunque, un’anomalia c’è, ma attualmente non è dato saperne di più. Voglio comunque tranquillizzare i correntisti che registrano problemi Unicredit oggi, in fase di login alla banca online, in quanto lo staff è solito archiviare situazioni simili in tempi molto limitati.

Secondo alcuni test che abbiamo avuto modo di condurre internamente nel corso degli ultimi minuti, ai correntisti appare una schermata con una serie di caratteri senza alcun senso dopo aver inserito le proprie credenziali. Dunque, il sito è raggiungibile, a differenza di quanto abbiamo constatato in passato, mentre l’errore appare in piena fase di login.

In ogni caso, i numeri non sono elevatissimi, sintomo del fatto che ci siano alti e bassi che tutto sommato fanno ben sperare. Anche voi avete fatto i conti con problemi Unicredit oggi? Nel caso in cui abbiate avuto difficoltà con il login alla banca online, potete tranquillamente commentare il nostro articolo di oggi.

