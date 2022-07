Ci sono conferme sul sito Unicredit che non funziona oggi 22 luglio. Poco dopo le 12.30 di questo venerdì, infatti, la home banking ha fatto registrare un down che non consente ai clienti di accedere alla propria area personale. Dunque, un disservizio differente rispetto a quello che abbiamo analizzato non molto tempo fa sul nostro magazine, se non altro perché in quel frangente si è parlato di un malfunzionamento per la sola app ufficiale della banca. Vediamo come stanno le cose, dunque, in attesa di una possibile comunicazione ufficiale che potrebbe farci mettere alle spalle l’anomalia in questione.

Confermato che non funziona il sito Unicredit oggi 22 luglio: i riscontri degli ultimi minuti

A dirla tutta, al momento dallo staff tecnico non abbiamo risposte concrete. Dunque, non sappiamo per quale ragione non funziona il sito Unicredit oggi 22 luglio. Il timore, in questi casi, è che possa essersi verificato un attacco hacker, anche se il messaggio di errore che si trova accendendo alla home page della banca sembra consegnarci una verità differente. Più probabile, almeno sulla carta, che i problemi di questo venerdì possano essere legati ad anomalie server. Il disservizio, dunque, potrebbe essere gestito in pochi minuti.

La situazione può essere monitorata in tempo reale su Down Detector, con numeri destinati a salire fino a quando non verranno risolti tutti i problemi riscontrati in mattinata. Come riportato in precedenza, tutto ruota attorno alle cause dei disservizi, in quanto la natura del malfunzionamento per forza di cose ci dice quanto tempo sarà necessario per archiviare il tutto. Anche a voi non funziona il sito Unicredit?

Se avete trovato strade alternative per accedere alla banca online, fateci sapere con un commento a fine articolo, sperando di avere un riscontro nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com