Non funziona il POS Unicredit oggi 24 settembre per mancato collegamento (nonostante ci sia tutta la linea possibile). I pagamenti risultano bloccate, sia con i bancomat che con le carte di credito. Il servizio clienti pare non raggiungibile, probabilmente perché è sabato ed il personale lavorerà a ranghi ridotti, o comunque perché subissato da richiesta da parte di clienti in panne (a giusta ragione).

Il numero verde dell’istituto bancario stenta a rispondere stamane 24 settembre: non funziona il POS Unicredit, che continua a restituire sempre lo stesso errore ‘transazione negata per mancanza di collegamento‘, al netto del fatto che la linea apparentemente funzioni correttamente e nonostante i ripetuti riavvii degli apparecchi da parte dei clienti, che a nulla sembrano essere valsi in chiave di un eventuale risoluzione del problema, che purtroppo persiste imperterrito (non dipendono dai singoli POS, ma trattandosi probabilmente di un guasto di ordine generale). Servirà avere un po’ di pazienza, dando al reparto tecnico il tempo necessario per individuare il problema fornendo tutte le soluzioni del caso.

Non funziona il POS Unicredit oggi 24 settembre: questa è la notizia con cui purtroppo bisogna fare i conti in questo primo pomeriggio (il guasto sembra protrarsi già da buone due ore: le prime segnalazioni, infatti, risalgono alla seconda metà della mattinata). Inutile dirvi che altro non si può fare che contattare l’assistenza clienti per esporre il disturbo, anche se, è proprio il caso di dirlo, mettersi in comunicazione con chi di competenza è, al momento, veramente un’impresa (come vi dicevamo probabilmente per la grande affluenza di telefonate in arrivo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

