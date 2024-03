Il singolo With Or Without You degli U2 usciva il 16 marzo 1987, estratto dall’album The Joshua Tree, considerato il capolavoro assoluto della band irlandese. Oggi il brano è ricordato come uno dei punti più alti della produzione di Bono Vox e soci, e con ragione, trattandosi di una delle ballate pop più belle della storia del rock.

With Or Without You degli U2

With Or Without You degli U2 fu il primo singolo estratto dal quinto album, e gli stessi componenti si sorpresero del prodotto finale. Nei fatti, in una scena anni ’80 in cui il synth pop dominava insieme alle ballate pop, il brano si collocava nel mezzo. Non dominava un pianoforte, né pulsavano le percussioni elettroniche o virtuosismi di un sintetizzatore. La spina dorsale era il basso di Adam Clayton, che si muoveva sulle toniche in modo sommesso ma creando il giusto accompagnamento per un Bono Vox ispirato e romantico, ma anche malinconico.

Il dubbio sul significato del testo è vivo ancora oggi: With Or Without You degli U2 raccontava una storia d’amore tormentata o il rapporto tra il frontman e la religione? Nella canzone si percepisce uno stato emotivo molto teso, con un crescendo che si risolve nella scelta melodica di Bono Vox che dopo le prime strofe si alza di un’ottava.

The Joshua Tree

Con The Joshua Tree gli U2 si consacrarono come eroi della scena rock internazionale. Il disco svettò in classifica con i suoi contenuti carichi di blues, gospel e folk, fortemente ispirati dalla cultura americana dopo un viaggio della band nel Nuovo Continente e un viaggio di Bono Vox in Africa.

Il frontman, con questo disco, decise di raccontare l’Occidente come “un bambino viziato”, con deserti spirituali anziché fisici, diversi da quelli dell’Africa ma più insidiosi.

