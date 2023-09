Atomic City degli U2 è uno di quei brani che arrivano subito, dritti come lo sparo di un tiratore scelto che non ha bisogno di concentrarsi troppo sulla mira per centrare il bersaglio. Il brano è puro rock’n’roll, non senza le influenze che tutte le sfumature degli ultimi 40 anni hanno apportato.

La band irlandese, del resto, è fiorita nel bel mezzo dell’ondata post-punk e non fa certamente fatica a ritornare ai tempi di An Cat Dubh né a ritrovare le atmosfere degli anni d’oro dei Blondie e di Giorgio Moroder – riferimenti usati dallo stesso Bono Vox – quindi, perché non lanciare un inedito contestualmente a una gloriosa residency? Gli U2 lo fanno e spiazzano tutti, ma non illudiamoci: non si parla di un nuovo album della band, quanto di un punto fermo nella loro carriera.

Atomic City, nome con cui veniva indicata negli anni ’50 la città di Las Vegas, chiude un cerchio circa 37 anni dopo The Joshua Tree, quando nella stessa Fremont Street girarono il video ufficiale di I Still Haven’t Found What I’m Looking For.

Abbiamo parlato di residency perché proprio oggi, venerdì 29 settembre, parte la serie di show che vedranno la band sul palco della nuova sede dello Sphere fino al giorno 30, e ancora il 6, il 7 e l’8 ottobre. Atomic City degli U2 è stato prodotto da Jacknife Lee e Steve Lillywhite e registrato al Sound City di Los Angeles. L’ultimo album di inediti degli U2 è Songs Of Experience pubblicato nel 2017, mentre nel 2023 Bono Vox e soci hanno lanciato Songs Of Surrender, rivisitazione di 40 grandi classici del loro repertorio.

[Verse 1]

Come all you stars falling out of the sky

Come all you angels forgetting to fly

Come all who feel we’re not on our own

All UFOs come on your way home

Alone, that’s no way to be carrying on

Come on, we’re betting on a future that’s long

Gone, in look of a song

You just have to be right one more time then you’re wrong

[Refrain]

Atomic City (Atomic)

Oh, oh

Atomic City (Atomic)

Oh, oh

[Chorus]

I’m free

Where you are is where I’ll be

I’m free

So unexpectedly

[Verse 2]

Come all who serve above and below

Come all believers and all who don’t know

Come quick, come soon, comme ci, comme ça

Then you dive into your eyes and blah blah blah

Guitars, she pulls the strings et cetera

Sinatra swings, a choir sings

Love is god and god is love

And if your dreams don’t scare you, they’re not big enough

[Refrain]

Atomic City (Atomic)

Oh, oh

Atomic City

Atomic Sun for everyone

For everyone

[Bridge]

Roll the dice

That’s roulette

The beat has not stopped

Speeding yet

[Chorus]

I’m free

Where you are is where I’ll be

I’m free

So unexpectedly

[Outro]

I’m free

I see what’s in front of me

And your freedom is contagious

What you’ve got I wanna be

I’m free

It took me my whole life

I got the keys to the cages

I’m ready for bright lights

I’m free

I came here for the fight

I’m front row in Las Vegas

And there’s a big one on tonight