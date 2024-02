Las Mujeres Ya No Lloran sarà il titolo del nuovo album di Shakira. La cantautrice di Underneath Your Closet ha annunciato a sorpresa il seguito ideale di El Dorado (2017) con tanto di data e copertina. Cosa dobbiamo aspettarci dopo la feroce Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53 scritta contro Gerard Piqué?

Il nuovo album di Shakira sarà fuori il 22 marzo 2024. Nel frattempo la cantautrice colombiana ha reso nota la copertina e ha accompagnato l’annuncio con una nota dedicata ai fan.

“Non l’ho creato da sola ma con tutti voi, e con il mio branco di lupi che sono stati lì ad accompagnarmi in ogni passo. La produzione di quest’opera è stata un processo alchemico. Scrivendo ogni canzone, ho ricostruito me stessa. Cantandole, le mie lacrime si sono trasformate in diamanti e la mia vulnerabilità in resilienza“.