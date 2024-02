Il colosso di Seul rilascerà almeno due nuovi telefoni pieghevoli quest’anno. I prossimi Samsung Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6 dovrebbero salire sul palco del secondo grande evento Unpacked dell’anno entro la fine dell’estate, tanto che la catena di fornitura sta già spostando i pezzi. Ci siamo appena imbattuti in una foto dal vivo di una delle batterie del Samsung Galaxy Z Fold 6 al Safety Korea. Il 6 febbraio, l’agenzia di regolamentazione coreana ha certificato una nuova batteria prodotta da ITM Semiconductor Vietnam. A giudicare dal numero di modello, la batteria è progettata per il Samsung Galaxy Z Fold 6.

Come riportato da “SamMobile“, il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 5 porta il numero di modello SM-F946, quindi è logico che il sequel sarà identificato come SM-F956. La batteria trovata presso Safety Korea porta il numero di modello EB-BF957ABY-L. Tra l’altro, è anche trapelata una foto dal vivo della batteria del device, ma non mostra alcuna informazione sulla sua capacità o altre specifiche. Tuttavia, conferma quanto previsto: la batteria è collocata all’interno di una custodia adesiva con linguetta, che faciliterà la sostituzione e aumenterà il punteggio di riparabilità del Samsung Galaxy Z Fold 6.

Il telefono utilizzerà probabilmente un design a doppia batteria, simile ai modelli precedenti. Immaginiamo che la batteria EB-BF957ABY-L vista sopra sia l’unità principale. È anche probabile che l’unità secondaria, più piccola, venga infilata nella propria busta adesiva con una linguetta. Il prossimo Samsung Galaxy Z Flip potrebbe avere batterie più grandi. Lo stesso potrebbe valere anche per il Samsung Galaxy Z Fold 6, ma dovremo aspettare e vedere. Voci più vecchie dicono che il dispositivo avrà uno schermo più ampio e che il produttore asiatico potrebbe lavorare su un altro telefono pieghevole che utilizzerà un display arrotolabile o doppio pieghevole, che potrebbe essere messo in vendita quest’anno.

Continua a leggere su optimagazine.com