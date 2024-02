Il colosso di Seul ha iniziato ad implementare l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2024 per i Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5. Questo nuovo upgrade è in fase di implementazione sulle unità bloccate dal gestore telefonico e sbloccate in fabbrica negli Stati Uniti. L’azienda asiatica ha già rilasciato il nuovo aggiornamento di sicurezza per i Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 in diversi Paesi.

Come riportato da “SamMobile“, il nuovo aggiornamento di sicurezza per la versione con operatore bloccato del Samsung Galaxy Z Flip 5 viene fornito con la versione firmware F731USQS2BXAD negli Stati Uniti ed è disponibile sulle reti Metro PCS e T-Mobile. Per la versione sbloccata, il nuovo upgrade viene fornito con la versione firmware F731U1UES2BXAD ed è disponibile sulle reti Comcast e Xfinity Mobile. La patch di sicurezza di febbraio 2024 risolve 72 vulnerabilità di sicurezza scoperte nella precedente versione del software.

Anche la versione con blocco operatore del Samsung Galaxy Z Fold 5 riceve il nuovo aggiornamento di sicurezza e viene fornita con la versione firmware F946USQS2BXAD. L’upgrade è attualmente in fase di distribuzione su Metro PCS e T-Mobile e altri operatori potrebbero rilasciarlo presto. La variante sbloccata sta ricevendo il nuovo aggiornamento con la versione firmware F946U1UES2BXAD ed è disponibile sulle reti Bluegrass Cellular, Comcast, C-Spire, Metro PCS, T-Mobile, Verizon e Xfinity Mobile. Entrambi questi smartphone pieghevoli potrebbero ottenere nuove funzionalità software con l’aggiornamento One UI 6.1. Poiché questi aggiornamenti contengono solo la patch di sicurezza di febbraio 2024, la dimensione del download è relativamente ridotta, motivo per cui sarà possibile procedere anche con il pacchetto dati della propria offerta telefonica. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com