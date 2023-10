Il colosso di Seul ha rilasciato oggi il primo firmware stabile Android 14 per la serie Samsung Galaxy S23 dopo settimane di beta testing, e la società sudcoreana ha anche lanciato un nuovo aggiornamento beta della One UI 6 per il Samsung Galaxy Z Fold 5. Questa è la quarta beta della One UI 6 per l’ultimo pieghevole di Samsung.

Come riportato da “SamMobile“, il nuovo aggiornamento beta viene fornito con la versione firmware ZWJH ed il registro delle modifiche è piuttosto breve. L’aggiornamento risolve i bug e migliora la stabilità complessiva del software, ma il registro delle modifiche non entra nei dettagli. Sfortunatamente, rimane ancora almeno un problema: il colosso di Seul afferma che il pulsante minimizza/chiudi può scomparire quando si utilizza la modalità schermo diviso in Samsung DeX. L’ultima beta per il Samsung Galaxy Z Fold 5 aumenta anche la versione della patch di sicurezza da ottobre 2023 a novembre 2023. La dimensione del download dell’aggiornamento è 776,97MB e ha iniziato ad essere distribuito in India ed Europa. A breve dovrebbe essere disponibile anche negli USA.

La UI 6.0 beta 4 può essere scaricata via OTA dal menù “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa” (ovviamente se fate già parte del programma di beta testing; in caso contrario, dovrete aspettare il rilascio della versione stabile, che potrebbe non tardare troppo ad arrivare). Come sempre, assicuratevi di aver eseguito il backup dei dati importanti, se presenti a bordo, prima di installare l’aggiornamento, poiché non sai mai cosa potrebbe andare storto quando utilizzate il software beta. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com