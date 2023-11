Nonostante quello che dicono alcune voci recenti, il colosso di Seul non sembra avere piani per un telefono pieghevole a basso costo o di fascia media. Secondo una pubblicazione coreana che cita un portavoce di Samsung Electronics, l’OEM non produrrà telefoni pieghevoli con un prezzo di fascia media. Le voci sembravano suggerire che i telefoni pieghevoli Galaxy economici costerebbero tra i 400 ed i 500 dollari, il che sembra un po’ troppo irrealistico per essere vero. Il nocciolo della questione è che il produttore asiatico ha cercato di abbassare i prezzi dei telefoni pieghevoli per anni, ma nonostante gli sforzi dell’azienda sudcoreana, la serie Z è ancora composta da telefoni di fascia alta che utilizzano costose tecnologie premium.

Come riportato da “SamMobile“, rilasciare un telefono pieghevole che costa quanto il Samsung Galaxy A54 significherebbe che i costi elevati della cerniera e del pannello pieghevole non lascerebbero molto spazio per nient’altro. A meno che il colosso di Seul non sia disposto a perdere una bella somma di denaro su ogni unità venduta, questo tipo di dispositivo pieghevole probabilmente non arriverà presto (non prima che la tecnologia dei display pieghevoli, le cerniere e i prezzi di produzione dei dispositivi pieghevoli diventino molto più bassi). C’è la possibilità che ciò non accada e, al di fuori delle poche voci vaghe, non abbiamo visto prove concrete che ci sia in lavorazione un telefono pieghevole economico.

Il portavoce di Samsung ha detto che non c’è nulla di certo in merito, quindi, al massimo, questo potrebbe significare che il colosso di Seul l’ha pensata come un’idea, ma è ben lungi dal mettere in pratica qualcosa o dal contattare i fornitori. In ogni caso, anche se il produttore sudcoreano avesse in programma un terzo modello di telefono pieghevole l’anno prossimo, possiamo essere sicuri che non costerà 500 dollari o meno. Se state cercando un dispositivo pieghevole più economico, tenete d’occhio il Samsung Galaxy Z Flip 5 durante il Black Friday.

