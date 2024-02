Si va delineando uno scenario tutto nuovo per la composizione della prossima serie iPhone 16. Vale la pena riportare, a questo proposito, le indiscrezioni giunte all’attenzione di un informatore abbastanza noto come Majin Bu, presente su X e specializzato proprio nell’universo Apple. Proprio il tipster ha dichiarato di aver ricevuto un documento che si focalizza su tutti i modelli di melafonini attesi per il prossimo autunno. Tra questi ci sarebbe un esemplare SE più economico di ogni altra variante in uscita.

Anche se da prendere con il beneficio del dubbio, ecco lo scenario possibile. La linea SE, di solito lanciata separatamente da quella top premium e caratterizzata da hardware di base e design non rivoluzionario, si fonderebbe proprio con la serie iPhone 16. L’informatore conferma di aver ricevuto notizie in merito al lancio di un iPhone 16 SE e iPhone 16 SE Plus (distinti solo per dimensione del display). Entrambi i telefoni sarebbero decisamente più economici dei fratelli maggiori, per quanto non si conoscano i loro eventuali prezzi. I modelli base avrebbero anche l’isola dinamica nella parte del display ma una sola fotocamera principale. Ancora, il display avrebbe una frequenza di aggiornamento pari a 60hz e la batteria dovrebbe poter contare solo su un amperaggio ridotto.

A fronte dei primi due modelli di iPhone 16 SE appena citati, ci sarebbe poi un iPhone 16 standard con schermo a 120hz, 2 fotocamere e una batteria più importante. Non ci sono notizie, per ora, sul processore in uso ma possiamo immaginare un utilizzo di una componente migliore di quella delle varianti SE: Per finire, ci sarebbero i consueti modelli iPhone 16 Pro e Pro Max, di certo con specifiche decisamente più elevate.

La strategia Apple appena indicata romperebbe gli schemi del passato. L’integrazione della linea SE nella serie iPhone 16 potrebbe avvicinare ancora più potenziali clienti. Tuttavia è fin troppo presto per dare per certa una mossa così diversa dal passato e resteremo in ascolto di nuove voci che confermino o meno quanto appena raccontato.

Continua a leggere su optimagazine.com