Ogni artista deve essere un creativo, e ogni creativo deve essere ambizioso: lui è tutto questo, e il suo sorriso fa parte dei suoi numeri che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Vi raccontiamo chi è Roberto Bolle.

Chi è Roberto Bolle

Nato nel 1970 a Casale Monferrato (Vercelli), Roberto Bolle si appassiona alla danza alla tenera età di 11 anni, quando inizia a frequentare l’Accademia Teatro Alla Scala. In questo contesto viene notato da Rudolf Nureyev che lo scrittura per il ruolo di Tadzio in Morte A Venezia, ma i problemi legati all’età anagrafica non gli consentiranno di accedere al teatro.

Nel frattempo, nel 1996 viene nominato primo ballerino e si ritroverà nei progetti di diversi coreografi. Inizia a maturare le prime esperienze internazionali più importanti, come il Royal Ballet di Londra e il Teatro dell’Opera di Monaco di Baviera. Non mancano, nel suo percorso, le collaborazioni con i colleghi più autorevoli come Carla Fracci, Alessandra Ferri e Eleonora Abbagnato. Nel 1999 viene nominato Ambasciatore della Buona Volontà dall’Unicef e viene insignito del Premio Gino Tani. Nel 2000 vince il Pentagramma D’Oro del Premio Galileo.

La sua arte approda anche in TV: nel 2016 conduce La Mia Danza Libera e dal 2018 al 2023 porta sul piccolo schermo il suo format Danza Con Me. Nel 2024 è ospite dell’ultima serata del Festival di Sanremo.

Vita privata

Roberto Bolle è molto riservato sulla sua vita priva. Nel 2015 è stato paparazzato dagli inviati di Chi insieme ad Antonio Spagnolo, noto chirurgo di Selfie. Quest’ultimo, successivamente, ha confermato la relazione con il ballerino.

Attualmente Roberto Bolle potrebbe avere un nuovo compagno, ma da parte sua non è mai arrivata una conferma né una smentita. Il settimanale Chi lo aveva immortalato durante una gita in barca con un uomo legato al mondo dello spettacolo, ma la notizia non è mai stata resa ufficiale.

Continua a leggere su optimagazine.com