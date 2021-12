Sono stati annunciati gli ospiti di Roberto Bolle a Danza Con Me: si rinnova il tradizionale appuntamento tra danza e musica nel giorno di capodanno guidato dall’apprezzatissimo ballerino.

Conduce Serena Rossi insieme a Lillo la serata in scena il 1° gennaio 2022. Tanti gli ospiti di Roberto Bolle a Danza Con Me, da John Malkovich e Ornella Vanoni a Margherita Buy e Alessandro Borghi.

Ci sarà anche Jasmine Trinca e poi Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Diana Del Bufalo, le Farfalle Olimpiche, Colapesce e Dimartino, Frida Bollani Magoni.

Lo show di Roberto Bolle è prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl e anche nel primo giorno del prossimo anno la Rai conferma quella che ormai è diventa una vera e propria tradizione di Capodanno.

Roberto Bolle costruisce un mondo parallelo dove per una sera tutto è sospeso. Il suo è un viaggio straordinario nel mondo della danza e della musica, un viaggio nell’arte della danza raccontata e vissuta in profondità e con leggerezza.

Tantissimi gli ospiti che si uniranno a Roberto Bolle in prima serata su Rai1 per celebrare il ritorno alla vita in tutte le sue forme. Nel corso della serata vedremo camei e partecipazioni inedite e originali di diversi ospiti provenienti dai settori più disparati, dal mondo della musica e del cinema, della danza e della cultura, della letteratura e della televisione stessa.



Alla conduzione un’artista e attrice molto amata dal pubblico, Serena Rossi, che per Roberto Bolle promette di mettersi in gioco a sorpresa. Accanto a lei, l’ironia di Lillo.