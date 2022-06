Sono noti gli ospiti di Roberto Bolle stasera su Rai1 con Danza Con Me. Il ballerino torna in TV per una prima serata Rai ma solo in replica. L’appuntamento in onda sabato 18 giugno infatti non è una nuova serata in diretta ma solo la replica dello spettacolo di Capodanno, in onda il 1° gennaio 2022.

Per il pubblico di Rai1 l’occasione di rivivere quei momenti tra danza e musica, per celebrare l’arte in ogni sua forma con l’accompagnamento di tanti ospiti. Roberto Bolle costruisce un mondo parallelo dove per una sera tutto è sospeso all’insegna dell’arte pura.

Conduce Serena Rossi insieme a Lillo lo spettacolo di Roberto Bolle, che accoglie tanti amici dal mondo della televisione e della musica. Tanti gli ospiti di Roberto Bolle a Danza Con Me, da John Malkovich e Ornella Vanoni a Margherita Buy e Alessandro Borghi. Ecco chi ci sarà.

Gli ospiti di Roberto Bolle stasera su Rai1 con Danza Con Me

Ci saranno Jasmine Trinca e Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Diana Del Bufalo, le Farfalle Olimpiche, Colapesce e Dimartino, Frida Bollani Magoni. Tra gli ospiti di R0oberto Bolle stasera su Rai1 con Danza Con Me John Malkovich e Ornella Vanoni a Margherita Buy e Alessandro Borghi.

Conducono la serata due personaggi d’eccezione: da un lato l’attrice Serena Rossi, dall’altro la comicità di Lillo.

Lo show di Roberto Bolle è prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, ed è divenuto ormai un appuntamento irrinunciabile a Capodanno, una tradizione che si rinnova di anno in anno con tanti ospiti per la festa del ballerino.

