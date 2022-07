Con Roberto Bolle alle Terme di Caracalla la Capitale ospita una 3 giorni dello spettacolo Roberto Bolle And Friends, il tour itinerante del ballerino di Casale Monferrato che dagli inizi della sua carriera indossa i panni di divulgatore della danza.

Roberto Bolle alle Terme di Caracalla: date, programma e ospiti

Roberto Bolle sarà alle Terme di Caracalla con il suo show Roberto Bolle And Friends per tre giorni: martedì 12 luglio, mercoledì 13 e giovedì 14. Ecco il programma completo:

Tre Preludi

Coreografia: Ben Stevenson O.B.E.

Musica: Sergei Rachmaninov

Artisti: Fumi Kaneko, Roberto Bolle

Pianista: Marco Samuel Esmeralda

Coreografia: Marius Petipa

Musica: Cesare Pugni

Artisti: Anna Ol, Young Gyu Choi Caravaggio

Coreografia: Mauro Bigonzetti

Musica: Bruno Moretti, da Claudio Monteverdi

Artisti: Melissa Hamilton, Roberto Bolle Don Chisciotte

Coreografia: Marius Petipa

Musica: Ludwig Minkus

Artisti: Adeline Pastor, Osiel Gouneo In Your Black Eyes

Coreografia: Patrick de Bana

Musica: Ezio Bosso

Artista: Roberto Bolle Grand Pas Classique

Coreografia: Victor Gsovskij

Musica: Daniel – François Auber

Artisti: Madoka Sugai, Daniil Simkin Penumbra

Coreografia: Remi Wörtmeyer

Musica: Sergei Rachmaninoff

Artisti: Melissa Hamilton, Roberto Bolle Il lago dei cigni

Coreografia: Marius Petipa

Musica: Pyotr Il’yich Tchaikovsky

Artisti: Fumi Kaneko, Vadim Muntagirov Duel

Coreografia: Massimiliano Volpini

Musica: Giuseppe Cacciola

Artista: Roberto Bolle, Osiel Gouneo

Batterista: Giuseppe Cacciola / Ezio Zaccagnini

Roberto Bolle si esibirà quindi in 5 rappresentazioni: l’apertura Tre Preludi per poi ritornare con Caravaggio, In Your Black Eyes con le musiche di Ezio Bosso, Penumbra e Duel.

Di seguito il cast completo:

ROBERTO BOLLE

Teatro alla Scala, Milano YOUNG GYU CHOI

Dutch National Ballet, Amsterdam OSIEL GOUNEO

Bayerisches Staatsballett, Monaco di Baviera MELISSA HAMILTON

The Royal Ballet, Londra FUMI KANEKO

The Royal Ballet, Londra VADIM MUNTAGIROV

The Royal Ballet, Londra ANNA OL

Dutch National Ballet, Amsterdam ADELINE PASTOR

Aalto Ballet, Essen DANIIL SIMKIN

Staatsballett Berlin, Berlino MADOKA SUGAI

Hamburg Ballet, Amburgo GIUSEPPE CACCIOLA, Batterista

MARCO SAMUEL, Pianista

EZIO ZACCAGNINI, Batterista

Roberto Bolle And Friends è uno spettacolo che il ballerino porta con sé dal 2011, con un solo anno di interruzione a causa della pandemia del Covid-19. Quest’anno Bolle vuole portare per tutta Italia il suo messaggio di rinascita dopo un periodo storico di grandi rinunce e grandi paure, trasformando il momento della danza in uno sfogo emozionale in cui l’arte diventa una medicina contro la negatività.

Roberto Bolle And Friends, la divulgazione della danza

Con un cast fatto di artisti di tutto il mondo, Roberto Bolle si riprende la sua scena. In un’intervista a Repubblica ha dichiarato: “Volevo tempo per ritrovare il mio pubblico e gli artisti con cui collaboro, volevo riprendere la scena, la sensazione”, ma non solo.

La missione di Roberto Bolle è quello di riproporre la bellezza ad un pubblico sempre più esteso e sempre più distratto dai cambiamenti che il mondo impone. Il rifugio scelto è quello del teatro. Lo dice chiaramente, Roberto Bolle:

“C’è bisogno di un pubblico nuovo, giovane che non conosce la danza. Non è che non la apprezza o non la capisce, non la conosce“.

