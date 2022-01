Tantissimi saranno gli ospiti di Roberto Bolle per Danza Con Me 2022. Il consueto evento, tra musica e ballo, si conferma nella programmazione di Rai1 nel primo giorno del nuovo anno.

Così, il 1° gennaio 2022, la prima serata di Rai1 sarà in compagna di Roberto Bolle e dei suoi ospiti, tantissimi e dai mondi artisti più vari per esaudire i desideri dell’ampio pubblico della TV generalista che trascorrerà una serata magica in sua compagnia.

Conduce Serena Rossi insieme a Lillo la serata in scena stasera, sabato 1° gennaio 2022. Tanti gli ospiti di Roberto Bolle a Danza Con Me 2022, da John Malkovich e Ornella Vanoni a Margherita Buy e Alessandro Borghi.

Ornella Vanoni sarà accompagnata sul palco dal cast del film 7 donne e un mistero, attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche della penisola. Una scelta per niente casuale dal momento che la Vanoni è nel cast del film.

Tra gli illustri ospiti di Roberto Bolle c’è Franca Leosini, attesa sul palco per raccontare una storia particolare che fa parte del mondo del balletto, questo è noto dalle prime anticipazioni rilasciate dallo stesso Bolle nel corso di alcune interviste.

Tra gli ospiti di Danza Con Me 2022 Jasmine Trinca e Valerio Lundini. Spazio alla musica con il duo che ha conquistato il 2021 e ci ha fatto cantare a suon di Musica Leggerissima: stiamo parlando di Colapesce Dimartino, direttamente dallo scorso Festival di Sanremo.

Attesi in scena poi Frida Bollani Magoni, Boosta, Svetlana Zakharova, Melissa Hamilton, Nicoletta Manni e le Farfalle.

Roberto Bolle costruisce insieme ai suoi ospiti un mondo parallelo dove per una sera tutto è sospeso. Il suo è un viaggio straordinario nel mondo della danza e della musica, un viaggio nell’arte della danza raccontata e vissuta in profondità e con leggerezza.