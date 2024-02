Non solo Sanremo 2024: anche stasera, sulla guida tv, c’è una vasta gamma di programmi alternativi per chi non è interessato a seguire il festival della canzone italiana.

Tanti film, ma anche serie tv e attualità, sono tanti i titoli in onda stasera, sabato 10 febbraio come alternativa alla finale di Sanremo 2024.

SI comincia con la quarta stagione di FBI su Rai2. Prosegue la maratona seriale con altri quattro episodi in replica: stasera vanno in onda il 4×13, il 4×14, il 4×15, e il 4×16.

Rai3 propone il film Red Land (Rosso d’Istria). A seguito dell’armistizio dell’8 Settembre 1943, le popolazioni istriane, dalmate, giuliane e fiumane vengono prese di mira dai partigiani titini affamati di vendetta. Tra le vittime la giovane Norma Cossetto, figlia di un funzionario fascista.

Su Rete4 c’è Gli Spietati, film Premio Oscar di e con Clint Eastwood. Un gruppo di prostitute vuole vendicarsi di due cowboy che hanno sfregiato una di loro. Si fa avanti il Kid che convince l’ex pistolero arrugginito dall’età e dal dolore per la perdita dell’amata moglie William Munny. Si aggiunge anche l’amico fidato di Munny, Ned Logan. Quest’ultimo viene ucciso e Munny pestato a sangue. L’animo del killer ha il sopravvento, e Munny tornerà ad uccidere.

Su Canale5, Mediaset gioca la carta di un successo intramontabile: il film Titanic di James Cameron, che ha consacrato Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. La storia d’amore nata sul Titanic fra Rose, giovane aristocratica, e Jack, pittore squattrinato. Dopo aver salvato Rose dal suicidio, Jack instaura un rapporto sempre più complice con la ragazza che, decisa a seguire i suoi sentimenti, sfida l’arrogante fidanzato e le convenzioni sociali imposte dalla madre. I due non potranno più lasciarsi, e affronteranno insieme, fino all’ultimo, il tragico affondamento del transatlantico. Campione mondiale di incassi, il film ha ottenuto 11 premi Oscar nel 1998.

Su Italia1 spazio all’intrattenimento per bambini con il film d’animazione Scarpette Rosse e i 7 Nani. Sette eroici principi, dopo aver sconfitto un drago e salvato la Principessa delle Fate, vengono trasformati da quest’ultima, in quanto ritenuta una strega per via del suo aspetto, in sette paffuti nani che diventano verdi ogni volta che qualcuno gli volge uno sguardo. Sono costretti a mettersi in cerca della ragazza più bella del mondo che solo con un bacio potrà spezzare l’incantesimo. Nel frattempo, Biancaneve si imbatte in un paio di magiche scarpe rosse che lanciano un particolare sortilegio.

Continua a leggere su optimagazine.com.