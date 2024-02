Cosa significa la matita a Sanremo, scambiata fra alcuni artisti in gara nella terza serata del Festival di questa edizione 2024? In tanti avranno notato il gesto simbolico di diversi cantanti presenti sul palco e si sono chiesti se, a quegli episodi, si associasse il FantaSanremo. In realtà è cosi, ma la motivazione non è affatto solo goliardica, semmai abbastanza seria.

I canali social del FantaSanremo hanno chiarito cosa significa la matita a Sanremo, in maniera molto chiara. Intanto c’è da dire che l’iniziativa si è legata solo alla terza serata del Kermesse e neanche a caso. Proprio l’oggetto scambiato tra gli artisti simboleggia la matita copiativa in uso presso i seggi elettorali. Quanto visto sul palco voleva essere un invito (rivolto soprattutto ad un pubblico giovanile) ad andare a votare alle prossime elezioni europee che si terranno il giorno 8 e 9 giugno, per eleggere i membri del prossimo Parlamento. Insomma, dietro un rituale all’apparenza solo goliardico si nascondeva l’intenzione di richiamare l’attenzione su qualcosa di davvero importante.

A parte il significato particolare del gesto di scambio della matita a Sanremo, ai fini del gioco del Fantasanremo va ricordato che, approfittando del bonus speciale, gli artisti che hanno aderito all’iniziativa hanno guadagnato 20 punti nel game canoro. Come pure già indicato, solo nella serata di ieri 8 febbraio (dunque a 4 mesi dal via alle elezioni comunitarie) è stato previsto il gesto dello scambio dell’oggetto simbolico. Quanto visto nello specifico nelle scorse ore non si ripeterà dunque anche nelle ultime due serate del Festival di quest’anno. Lo staff del game di successo potrebbe però essere artefice di altre novità, più o meno legate a temi sociali importanti. Per conoscerle, non resta che tenere sempre sott’occhio i profili social ufficiali, visto che ogni eventuale comunicazione in merito sarà di certo comunicata attraverso di essi.

