Il Festival di Sanremo 2024 giunge alla serata finale. Dalle 20.40 di sabato 10 febbraio andrà in scena la quinta e ultima serata della kermesse canora che nella serata delle Cover ha vinto trionfare Geolier e i suoi ospiti – Guè, Gigi D’Alessio, Luchè.

I 30 artisti in gara si esibiranno nuovamente con la propria canzone originale in vista della top 5 rivelata a fine serata che porterà a decretare il vincitore del Festival numero 74. Ma non solo questo: un altro momento fondamentale della serata sarà l’apertura, quando verrà svelata la classifica provvisoria che, a differenza delle serata precedenti, includerà tutti i 30 cantanti – e non più solo la top 5.

A votare da inizio serata sarà il pubblico, attraverso il televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti.

Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione. Voterà il pubblico con il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio.



I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%.

Ospiti della finale di Sanremo 2024

Ospiti della finale di Sanremo 2024 saranno Gigliola Cinquetti, sul palco del Teatro Ariston; in Piazza Colombo è atteso Tananai, mentre sulla Costa Smeralda si esibirà Tedua.

Ospiti del Festival anche i protagonisti di Doc, la fiction con Luca Argentero. Co-conduttore della finale di Sanremo 2024, al fianco di Amadeus, l’amico mattatore Fiorello.

Ordine di uscita della finale, sabato 10 febbraio

Renga e Nek

BigMama

Gazzelle

Dargen D’Amico

Il Volo

Loredana Bertè

Negramaro

Mahmood

Santi Francesi

Diodato

Fiorella Mannoia

Alessandra Amoroso

Alfa

Irama

Ghali

Annalisa

Angelina Mango

Geolier

Emma

Il Tre

Ricchi E Poveri

The Kolors

Maninni

La Sad

Mr.Rain

Fred De Palma

Sangiovanni

Clara

Bnkr44

Rose Villain