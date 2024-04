Carlo Conti a Sanremo 2025? In rete se ne parla dopo un’intervista eloquente rilasciata dal conduttore Rai che potrebbe essere colui che guiderà il Festival di Sanremo il prossimo anno. Se così fosse, Carlo Conti erediterebbe il Festival dal collega Amadeus che, dopo averne risollevate le sorti e gli ascolti, lascia spazio ad altri personaggi.

Per Carlo Conti non sarebbe la prima volta a Sanremo. È infatti già stato il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per le edizioni 2015, 2016 e 2017. Il suo sarebbe quindi un gradito ritorno, dopo qualche anno di pausa.

Recentemente intervistato dal quotidiano Repubblica su un possibile coinvolgimento in Riviera, Carlo Conti è stato molto sincero nel rispondere e si è detto possibilista.

“Se me lo chiedessero – o forse me l’hanno già chiesto – mi metterò a tavolino e cercherò di capire se ho le energie e l’orecchio moderno per la scelta delle canzoni e del cast. Perché, parliamoci chiaro, il successo di Sanremo dipende dalle canzoni, il resto è un programma televisivo”, le sue parole.

Salta all’occhio quel “forse me l’hanno già chiesto” che ha lasciato ipotizzare trattative già in corso tra Carlo Conti e la Rai per la conduzione e direzione artistica del prossimo Festival. In fondo, all’annuncio ufficiale, non dovrebbe mancare molto. Solitamente, il nome del direttore artistico della kermesse viene ufficializzato in estate per consentirgli di lavorare all’edizione festivaliera nei tempi necessari.

Ci sarà davvero Carlo Conti a Sanremo 2025? E, qualora fosse, quali sarebbero le sue scelte artistiche? Non resta che attendere le prossime settimane.