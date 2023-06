Tofu non esiste, ma c’è sempre stato. Il comico, attore e cantante Rosario Fiorello da anni ci delizia con le sue parodie dei trapper che dal 9 giugno sono diventate Fiorello Presenta Tofu, personaggio fittizio in cui il mondo della trap incontra il veganismo. Tofu, infatti, è un trapper vegano immaginario. Così Fiorello si circonda di tanti artisti e lancia un album in cui i grandi classici della musica italiana vengono stravolti in chiave trap ma con ironia e in compagnia di tanti artisti come Giorgia, Jovanotti, Paola Cortellesi e Clementino.

Tra questi c’è Nina Zilli, che offre la sua bellissima voce per Vattene Amore, storico duetto portato al successo nel 1990 da Amedeo Minghi e Mietta e che si classificò al terzo posto al Festival di Sanremo. Nel mondo di Tofu, Vattene Amore diventa un brano urban con tanto di strofa cantata con l’autotune e ritornello melodico, uno schema che nella vera trap è ormai tipico.

Fiorello ha recentemente concluso con successo la stagione di Viva Rai 2 durante la quale non sono mancati diversi momenti memorabili – la telefonata con Giorgia Meloni, spacciatasi per una sua imitatrice, e il momento in cui è comparso un falso ufo – e che ci ha tenuto compagnia anche durante il Festival di Sanremo condotto dall’amico e collega Amadeus.

Nina Zilli, anche lei, ha fatto la sua parte con la sigla di apertura. In questo singolo è la musa incantevole che irrompe nell’aridità dell’autotune e si concede lo scherzo insieme a uno dei comici più apprezzati dello spettacolo italiano. Il brano e l’intero disco sono prodotti da Danti, Enrico Cremonesi e Biggie Paul.

